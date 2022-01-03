Нутриціолог розповіла, як повернути тонус і прибрати зморшки: замість уколів краси

Красива, гладка та пружна, шкіра. Чого тільки не роблять дівчата заради неї! Виявляється, замість салонів та уколів краси варто звернутися до… правильного харчування.

Про це у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла нутріціолог та дієтолог Ганна Гогольова.

"Чи можемо ми, як справжні чарівники, впливати на стан нашої шкіри? Ні, я говорю не про чудодійні креми, мазі або колаген у баночках!

Я говорю про прості можливості тіла. Воно контролює аліфатичні кислоти, пептидні зв'язки, швидкість перебігу різних процесів (у тому числі старіння)", – розповіла Ганна.

Антиоксиданти (фото: pexels.com)

На жаль, повністю стерти поняття старіння ще нікому не вдалося, а ось запобігти передчасній зміні шкіри – 100 % можливо.

Дівчата та жінки, які змінюють свій спосіб життя та харчування, навіть не підозрюють, що шкіра може повернути пружність так швидко, зізналася нутріціолог.

"Чоловік сказав, що моя шкіра так змінилася, що хочеться її постійно гладити! – каже Ганна. Хіба це не показник?!".

І чорні крапки, і акне, і запалення, і ранні зморшки, і сірий колір обличчя, і розширені пори, і втрату тонусу – це завдання тіла!

Що потрібно для красивої молодої шкіри

розвантаження організму та органів-фільтрів (печінки, кишечника (чули про зв'язок СРК або мальабсорбції з висипом та запаленнями на шкірі – це правда),

включення до раціону продуктів для краси (антиоксидантів),

контроль надходження білків,

регуляція деяких харчових ферментів,

вітамінно-мінеральний баланс шкіри,

лімфодренаж,

робота з порами та мікрофлорою шкіри.

Загалом завдань багато! Але результат швидкий, помітний та назавжди, на відміну від уколів, мазей та інших засобів.