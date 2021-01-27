Не потрібно їсти ягоди кілограмами: нутриціолог розповіла, чим корисний вітамінний чай
Нутриціолог з 10-річним стажем Надя Андрєєва нещодавно перерахувала продукти, які шкодять шкірі. Їх варто прибрати з раціону, оскільки вони можуть викликати акне або вугровий висип.
Список продуктів, від яких краще відмовитися, шукайте тут.
А ось на що зробити наголос, особливо - в зимовий час року, коли вітамінів може не вистачати, так це на вітамінні чаї, - впевнена спеціалістка.
"Якщо подивитися на будь-який підхід в харчуванні: веганські, вегетаріанський, низковуглеводний, кето-дієта - одна із загальних рекомендацій, якої дотримуватимуться всі експерти, не залежно від ваших переконань в області харчування, - це те, що ягоди чудове додавання до раціону, яка підтримує ваше здоров'я і активне довголіття", - розповіла Надя.
Причина цього, що вони багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантами і клітковиною, розповіла Андрєєва.
Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
- "Ягоди містять майже стільки ж клітковини, скільки і бобові, але при цьому набагато м'якше впливають на ШКТ.
- Також ягоди містять набагато менше цукру, ніж багато фруктів і більше клітковини. За рахунок цього ймовірність того, що ви відчуєте різкий стрибок рівня цукру в крові набагато менше.
- Регулярне використання ягід у харчуванні підтримує серцево-судинну систему і захищає її від окислювального стресу, знижує тиск і знижує рівень запальних агентів в крові, зменшує ризик розвитку діабету другого типу та підтримує здоров'я мозку і очей", - розповіла Надя.
Вона нагадала, що необов'язково є ягоди кілограмами. Вітамінні чаї з ягід і спецій будуть володіють терапевтичною дією. За смаком такі чарівні чаї сподобаються навіть малюкам.
"Наприклад, обліпиховий чай. Властивості обліпихи межують з чудесами. У ній міститься величезна кількість вітамінів, мінералів, антиоксидантів, білків і клітковини. Так, вітаміну С в ній в 9-12 разів більше, ніж у цитрусових.
Ягоди обліпихи містять калій, кальцій, магній, залізо і фосфор, незамінні амінокислоти, каротиноїди, а також велика кількість фолата, біотину та вітамінів В1, В2, В6, С і Е.
У традиційній медицині обліпиха використовується в безмежній кількості профілактичних і терапевтичних рецептах",- розповіла спеціалістка.
Як робити обліпиховий чай:
Склад: 100 гр обліпихи, 0,5 окропу; 100 г кореня імбиру; паличка кориці; 2 шт. анісу; мед або цукор за бажанням.
Спосіб приготування: імбирний корінь очищаємо від шкірки, моєму і пропускаємо через дрібну тертку. Обліпиху теж слід промити і розтовкти до кашки. Всі компоненти додаються в ємність, заливаються і настоюють протягом 10 хвилин.
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як часто потрібно їсти і в який час дня.