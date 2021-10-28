Омолоджує і зміцнює: нутриціолог назвала одну незамінну рослину для жінок

Молодість і краса на довгі роки (фото: pexels.com)

Цю рослину називають "дорогою до Бога" за його здатність відновлювати і зміцнювати репродуктивну систему жінок.

Вона омолоджує і зміцнює весь жіночий організм і, можна сказати, вона є незамінною для жіночого здоров'я. Ця рослина - шатаварі, розповіла нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram.

Asparagus racemosus - різновид спаржі, що росте в Індії, Гімалаях, Південній Азії. На основі цієї рослини створюється препарат шатаварі. Шаватарі (фото: mediahealth.ru/shatavari) Основні корисні властивості шатаварі: Підтримує репродуктивне здоров'я, тонізуючи і живлячи жіночі репродуктивні органи.

Зберігає здоровий гормональний баланс.

Лікує симптоми ПМС, полегшуючи біль і контролюючи крововтрату під час менструації.

Підтримує виробництво грудного молока для годуючих матерів в нормі.

Знімає менопаузальні симптоми, такі, як припливи жару. Виробляючи естрогени, вона компенсує низький рівень естрогенів у жінок з менопаузою, гістеректомією або оваріектомією.

Використовується в Індії як найбільш відома рослина для жінок.

Підтримує нормальну роботу імунної та травної систем.

Підтримує здорове лібідо. Молодість і краса (фото: pexels.com) До складу шатаварі входять наступні речовини: Біофлавоноїди. Ці рослинні сполуки покращують засвоєння вітамінів, є природним антиоксидантом, за рахунок чого припиняють механізми старіння організму; Протеїн. Без них неможлива поява нових клітин; Аспарагін. Амінокислота позитивно діє на серцево-судинну, нервову, ендокринну системи, підсилює захисні функції організму; Фітостерини. Знижують рівень холестерину, перешкоджають розвитку атеросклерозу; Танін. Прискорюють процеси регенерації, борються із запальними процесами, запобігають зневодненню; Природні естрогени. Стабілізують гормональний фон, допомагають боротися із захворюваннями жіночої репродуктивної системи. Їсти та худнути: нутриціолог назвала єдину дієту, схвалену всіма фахівцями Препарат використовується в основному для лікування цих груп захворювань Безпліддя, імпотенція, зниження статевої активності, клімакс, виділення з піхви, пухлини і запальні захворювання жіночої та чоловічої статевої системи.

Гастрит і виразкова хвороба шлунка, діарея, кишкові інфекції, втрати рідини з блювотою і при лихоманці.

Інфекції дихальних шляхів, абсцес легенів.

Гормональні розлади і захворювання ендокринних залоз.

Також застосовується як загальнозміцнюючий засіб.

При інфекціях сечостатевої системи.

Підсилює статевий потяг. Увага: у цього продукту є протипоказання. Не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.