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Омолоджує і зміцнює: нутриціолог назвала одну незамінну рослину для жінок

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Четвер 28 жовтня 2021 19:09
Омолоджує і зміцнює: нутриціолог назвала одну незамінну рослину для жінок Молодість і краса на довгі роки (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Цю рослину називають "дорогою до Бога" за його здатність відновлювати і зміцнювати репродуктивну систему жінок.

Вона омолоджує і зміцнює весь жіночий організм і, можна сказати, вона є незамінною для жіночого здоров'я. Ця рослина - шатаварі, розповіла нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram.

Asparagus racemosus - різновид спаржі, що росте в Індії, Гімалаях, Південній Азії. На основі цієї рослини створюється препарат шатаварі.

Омолоджує і зміцнює: нутриціолог назвала одну незамінну рослину для жінокШаватарі (фото: mediahealth.ru/shatavari)

Основні корисні властивості шатаварі:

  • Підтримує репродуктивне здоров'я, тонізуючи і живлячи жіночі репродуктивні органи.
  • Зберігає здоровий гормональний баланс.
  • Лікує симптоми ПМС, полегшуючи біль і контролюючи крововтрату під час менструації.
  • Підтримує виробництво грудного молока для годуючих матерів в нормі.
  • Знімає менопаузальні симптоми, такі, як припливи жару. Виробляючи естрогени, вона компенсує низький рівень естрогенів у жінок з менопаузою, гістеректомією або оваріектомією.
  • Використовується в Індії як найбільш відома рослина для жінок.
  • Підтримує нормальну роботу імунної та травної систем.
  • Підтримує здорове лібідо.

Омолоджує і зміцнює: нутриціолог назвала одну незамінну рослину для жінок

Молодість і краса (фото: pexels.com)

До складу шатаварі входять наступні речовини:

  1. Біофлавоноїди. Ці рослинні сполуки покращують засвоєння вітамінів, є природним антиоксидантом, за рахунок чого припиняють механізми старіння організму;
  2. Протеїн. Без них неможлива поява нових клітин;
  3. Аспарагін. Амінокислота позитивно діє на серцево-судинну, нервову, ендокринну системи, підсилює захисні функції організму;
  4. Фітостерини. Знижують рівень холестерину, перешкоджають розвитку атеросклерозу;
  5. Танін. Прискорюють процеси регенерації, борються із запальними процесами, запобігають зневодненню;
  6. Природні естрогени. Стабілізують гормональний фон, допомагають боротися із захворюваннями жіночої репродуктивної системи.

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Препарат використовується в основному для лікування цих груп захворювань

  • Безпліддя, імпотенція, зниження статевої активності, клімакс, виділення з піхви, пухлини і запальні захворювання жіночої та чоловічої статевої системи.
  • Гастрит і виразкова хвороба шлунка, діарея, кишкові інфекції, втрати рідини з блювотою і при лихоманці.
  • Інфекції дихальних шляхів, абсцес легенів.
  • Гормональні розлади і захворювання ендокринних залоз.
  • Також застосовується як загальнозміцнюючий засіб.
  • При інфекціях сечостатевої системи.
  • Підсилює статевий потяг.

Увага: у цього продукту є протипоказання. Не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, що можна нашкодити здоров'ю, якщо намагатися чиститися від паразитів самостійно.

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