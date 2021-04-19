Оптимальний темп схуднення: дієтолог зробила важливе уточнення для тих, хто худне

Оптимальний темп жироспалення. Який він? Цим питанням задається багато тих, хто худне і хоче якомога швидше позбутися від зайвого і влізти в сукню на розмір менше вже завтра. Але так не буває. І не варто слухати міфи і засмучуватися через цифр на вагах.

Дієтолог Тетяна Дік на сторінці в Instagram розповіла, як і чому виглядає оптимальний темп жироспалення для різних вагових категорій тих, хто худне.

Звичайно, всім хочеться втратити 10, а то і 15 кг за місяць. Але перейдемо до наукових даних. В середньому людина може спалювати 450-700 грамів чистого жиру в тиждень на помірній дієті, хоча значення будуть менше, якщо вона дуже худа і більше, якщо дуже повна. Це за умови, що м'язи і фізичні показники не страждають!

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Жінки, в силу менших габаритів і інших гормонів, можуть позбавлятися від меншої кількості жиру. 900 грамів чистого жиру в місяць для жінок - це реальний прогноз. Не густо, правда?

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Тоді звідки цифри -5, -7 кг в місяць? Затримка води в організмі може приховувати втрату жиру.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В силу неправильного харчування виникає набряк, який може становити 5-30 кг (!) залежно від початкової ваги, а так само залишки їжі в кишечнику (3-4 кг).

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Жінка, яка втрачає 900 грамів жиру в місяць, але накопичує 2 кг води в організмі протягом місячних може припускати, що дієта не працює, хоча насправді в неї правильно побудований раціон.

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Оптимальне скидання ваги в тиждень – 500г (з урахуванням води і залишків їжі).

При ожирінні втрата жиру в кілограмах може досягти 8,6 кг.

При помірній зайвій вазі до 4 кг

При малій кількості зайвого жиру до 2 кг

При дуже малій кількості жиру до 0,8 кг

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Отже, це зайвий раз нагадує, що потрібно стежити за якістю тіла - робіть фото, робіть заміри і відстежуйте прогрес за всіма показниками, а не тільки по вазі.