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Як харчуватися в піст з користю: топ-5 секретів від дієтолога

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 12:12
Як харчуватися в піст з користю: топ-5 секретів від дієтолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Піст для віруючої людини – особливий час. Проте, це не тільки час для духовної роботи над собою, це ще й період для поліпшення загального стану організму, звичайно, якщо харчуватися правильно і дотримуватися певних рекомендацій.

Дієтолог Ольга Безугла в Instagram розповіла, як харчуватися у піст з користю.

Вченими доведено, що при правильному підході, піст знижує ризик серцево-судинних захворювань і покращує показники здоров'я. Раціональний підхід до свого меню в цей період, а також кілька простих порад дозволять вам зберегти і примножити життєву енергію.

До початку посту людям з хронічними захворюваннями, а також вагітним жінкам, які годують груддю рекомендується проконсультуватися з лікарем і духовним наставником.

Як харчуватися в піст з користю: топ-5 секретів від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для всіх інших віруючих є прості рекомендації, які дозволять легко і з користю для здоров'я провести цей важливий, з духовної точки зору, період:

1. Баланс білка. Так як основа православного посту – це відмова від продуктів тваринного походження, дуже важливо стежити за тим, щоб у раціоні була достатня кількість рослинного білка. Віддайте перевагу бобовим (сочевиця, горох, квасоля), горіхам (фісташки, мигдаль, фундук) , крупам (гречка, рис, пшениця), овочам (редис, перець, буряк, капуста).

2. Правильна композиція тарілки. В православний піст споживається більше вуглеводів і тому, як наслідок, можливі скачки цукру. Балансуємо тарілку корисними жирами (лляна та оливкова олія ідеально для заправки страв) і клітковиною (овочі і зелені салати).

3. Достатня кількість клітковини. Клітковина забезпечує травлення і добре впливає на рівень цукру та інсуліну. Включайте в меню цільні злаки: гречку , кіноа, дикий рис/ ягоди/ фрукти/ овочі і зелень.

Як харчуватися в піст з користю: топ-5 секретів від дієтолога

Як харчуватися в піст з користю: топ-5 секретів від дієтолога

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як поліпшити смак їжі.

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