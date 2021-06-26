Як харчуватися в спеку: дієтолог дала прості і дієві поради на кожен день

На вулиці стоїть справжня спека і, здається, сховатися від палючого сонця просто неможливо, але стовпчик термометра невблаганно повзе вгору, а позначки б'ють погодні рекорди. Від високих температур страждає весь організм, і травлення, зокрема. Як же допомогти собі і оптимально переносити літню спеку?

Оптимальна система харчування влітку - це нежирна птиця/риба, яйця, кисломолочні продукти, овочі, фрукти, ягоди, на цьому можна зробити акцент і отримати задоволення від сезонності.

Звичайно, гарніри теж можуть бути, але для багатьом вони важкі, а деяким просто їх не хочеться.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ти не дотримуєшся певної схеми харчування, то тобі потрібно прибрати:

все смажене

все жирне, навіть якщо це овочеве рагу ... Якщо воно плаває в жиру, прибирай

все солоне і копчене

все жирно-солодке (наприклад: морозиво)

біле борошно і всі вироби з нього

ніякого фастфуду і картоплі фрі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У спеку понад 30° організм фізично не може перетравлювати таку їжу. Потрібно допомагати йому. Навіщо?



Якщо не допомагати організму, то у вас просто не буде енергії - млявий стан, постійно хилить в сон і спеку буде переноситися складніше. Не перевантажуйте себе і свій організм, він не гумовий.