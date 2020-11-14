Чому весь час хочеться їсти: експерт дала вичерпну відповідь тим, хто худне

Фахівець з харчування перерахувала розповсюджені причини постійного почуття голоду

Постійне почуття голоду і бажання щось з'їсти часто стає справжньою перешкодою на шляху до зниження ваги і є тривожним дзвіночком організму. Що ж криється за цим поривом? Про це на сторінці Instagram розповіла фахівець з харчування і правильного очищенню організму Валентина Івушкіна.

Здорова людина спокійно переносить 4-5-годинні проміжки між прийомами їжі. Поїли – і через годину-два знову голодні? Потрібно розбиратися в причинах.



1.Надлишковий бактеріальний ріст. Тут все просто: бактеріям треба чимось харчуватися. Людина годує не тільки себе, але і їх, а тому постійно недоїдає і постійно відчуває дефіцит вітамінів і мінералів. При надлишковому бактеріальному зростанні язик блідий і білявий, часто з нальотом; молочниця; може бути грибок на стопах; несвіже дихання; набрякле обличчя; здуття і бродіння в животі.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Слабкість травлення. Зазвичай це відбувається з причини нестачі жовчних кислот (травного тепла), збільшення слизу, а конкретно слизу переваривающей, яка представлена соляною кислотою. Якщо цього слизу багато, то вона буде дратувати стінки порожнього шлунку вже через дві години після їжі, коли їжа просунулася з шлунка нижче по травному тракту. Це буде викликати дискомфорт, біль, відрижку, рефлюкс, печія. І людині несвідомо хочеться перекусити, щоб соляна кислота відволіклася на перетравлення їжі – тоді неприємні симптоми на час стихають, до такого "нападу".



3.Цукровий діабет. Якщо при настанні навіть легкого голоду вам стає недобре, з'являється слабкість, головні болі, проміжки більше 4 годин тримати важко, можливо, це ознаки гіпоглікемії. Добре б взяти глюкометр і перевірити, чи знижений рівень глюкози (гіпоглікемія при цукровому діабеті 2 типу виникає за надмірного рівня інсуліну в організмі). При таких симптомах обов'язково потрібно виключити цукровий діабет.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Ваш прийом їжі недостатньо поживний. Тоді потрібно робити його більш щільним і ситним. Наприклад:

Разом з тарілкою гречки вранці можна з'їсти трохи житнього хліба зі шматочком курки або індички.

Фото: instagram.com/smartdetoxru

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік розповіла, як побороти вечірній апетит.

До речі, дієтолог Єва Шишова представила гід по популярним дієтам і коротко розповіла про кожну з них.