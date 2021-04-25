Користь інтервального голодування і шкода молочки: лікар розвіяла міфи-страшилки в дієтології

Тема дієтології і правильного харчування обростає величезною кількістю міфів, які штучно підігрівають просувають в маси блогери і статті з Інтерету. Але чи всім їм варто вірити або багато не більше, ніж страшилки на ніч? Про це розповіла лікар-дієтолог Тетяна Лакуста.

Інтервальне голодування корисно

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Корисно, але не для всіх. І перше протипоказання-це РПП (розлад харчової поведінки). Довгі проміжки між прийомами їжі є тригерами переїдання. Тому у всьому повинна бути індивідуалізація! Є схильність до переїдання? Скасовуємо! Про людей з низькою масою тіла на ІГ і говорити не варто.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Молочка і онкологія

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Основна частина міфів навколо молочки виникає через наявність непереносимості лактози в дорослому віці, що генетично обумовлено і абсолютно нормально. А при вживанні високолактозних продуктів при непереносимості ніяких гнилі, слизу, каменів вона не утворює. Всього лише здує живіт.

Зв'язок молока і раку не встановлена, є одна спірна робота, яка вказує на наявність зв'язку раку простати і вживання молока. А ось ймовірність розвитку онко патології кишечника, шлунка, молочних залоз при введенні кисло-молочних продуктів знижується!



Закислення

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рН крові суворо регулюється і відхилення в десяті частки загрожує розвитком реанімаційних ситуацій.

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Самовпевнено думати, що, з'ївши огірок замість шматка курки, наш рН організму стане більше лужним. Інакше наш рід людський вимер би давно, керуючи ми собою за допомогою їжі.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міряти рН слини і сечі (як це роблять гуру детокса), знаходити кисле середовище і потім купувати лужну воду для оздоровлення - це той ще маячня. Віддайте ці гроші на хороші продукти або на нове плаття. рН сечі змінюється в більш кисле після тваринного білка і стає більш лужним після овочів - це нормально (і це використовується в лікувальній дієтотерапії), але оцінювати кислотність організму по сечі або слині - це ну зовсім не вірно.

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У шлунку середовище кисла, в кишечнику - більш лужна, і наші системи гомеостазу підтримує це найточнішим чином. Не будьте наївні, думаючи, що фреш із селери або вода з лимоном вас зробить більш лужної.