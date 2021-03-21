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Допомагає схуднути і оздоровитися: дієтолог розповіла про корисні вуглеводи

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 08:37
Допомагає схуднути і оздоровитися: дієтолог розповіла про корисні вуглеводи Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Клітковина – корисна складова здорового харчування, про яку не варто забувати, адже вона здатна забезпечити не тільки стрункість, але і здоров'я. Дієтолог Ольга Безугла розповіла про джерела дієтарної клітковини і пояснила, чому її варто включити в меню.

На сторінці в Instagram вона дала визначення клітковині і розкрила правду про цю категорію вуглеводів.

Дієтарная клітковина (харчові волокна) – вуглеводи натуральні або синтетичні , які не піддаються процесам травлення в тонкому кишечнику людини і несуть собі фізіологічну користь для нашого організму.

Клітковина додає дієті об'єм, зменшує енергетичну щільність харчових продуктів, може покращити глікемічний контроль і запобігати або зменшувати запори.

Велика кількість людей не споживають дієтарну клітковину в достатньому рекомендованому об'ємі.

Допомагає схуднути і оздоровитися: дієтолог розповіла про корисні вуглеводи
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Хорошими джерелами дієтарної клітковини служать:

  • цільні зерна;
  • горіхи і насіння;
  • овочі і фрукти.

Більше споживання клітковини пов'язане зі зниженням ризику розвитку деяких хронічних захворювань, включаючи хвороби серцево-судинної системи і діабету, також воно може зменшити ризик загальної смертності.

Дієтарная клітковина може бути включена в нутриційний перелік на упаковці харчових продуктів, зазвичай вона позначається як підрозділ загальних вуглеводів.

У такому разі продукт "Багатий клітковиною" - 3 г або більше клітковини на заявлену порцію продукту/ "Високий вміст клітковини" на етикетці харчового продукту - в продукті повинна містити як мінімум 5 г на порцію.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік розповіла, як схуднути на розмір всього за добу.

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