Допомагає схуднути і оздоровитися: дієтолог розповіла про корисні вуглеводи

Клітковина – корисна складова здорового харчування, про яку не варто забувати, адже вона здатна забезпечити не тільки стрункість, але і здоров'я. Дієтолог Ольга Безугла розповіла про джерела дієтарної клітковини і пояснила, чому її варто включити в меню.

На сторінці в Instagram вона дала визначення клітковині і розкрила правду про цю категорію вуглеводів.

Дієтарная клітковина (харчові волокна) – вуглеводи натуральні або синтетичні , які не піддаються процесам травлення в тонкому кишечнику людини і несуть собі фізіологічну користь для нашого організму.

Клітковина додає дієті об'єм, зменшує енергетичну щільність харчових продуктів, може покращити глікемічний контроль і запобігати або зменшувати запори.



Велика кількість людей не споживають дієтарну клітковину в достатньому рекомендованому об'ємі.



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Хорошими джерелами дієтарної клітковини служать:

цільні зерна;

горіхи і насіння;

овочі і фрукти.

Більше споживання клітковини пов'язане зі зниженням ризику розвитку деяких хронічних захворювань, включаючи хвороби серцево-судинної системи і діабету, також воно може зменшити ризик загальної смертності.



Дієтарная клітковина може бути включена в нутриційний перелік на упаковці харчових продуктів, зазвичай вона позначається як підрозділ загальних вуглеводів.



У такому разі продукт "Багатий клітковиною" - 3 г або більше клітковини на заявлену порцію продукту/ "Високий вміст клітковини" на етикетці харчового продукту - в продукті повинна містити як мінімум 5 г на порцію.