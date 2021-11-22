Допоможе при ГРВІ і зміцнить імунітет: рецепти лікувальних бульйонів

М'ясні бульйони багаті мікроелементами, вітамінами. Вони допомагають в лікуванні застуд і в реабілітаційний період. Зупиняють кашель, запалення в горлі, збивають температуру. Курячий корисний саме для лікування ГРЗ і ГРВІ. Яловичий і овочевий бульйони відновлюють і зміцнюють імунітет.

Курячий бульйон від застуди.

Обов'язково курка повинна бути вирощена в екологічно чистому середовищі, без додавання хімії і речовин, що прискорюють зростання. Інакше користі 0.

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тушка курки, цибулина, ½ частина бульби селери, морква, цибуля-порей (біла частина), 3 зубчики часнику, 1-2 лаврових листки, зелень, 2 горошини чорного перцю.

М'ясо замочити на 2-3 години, промити. Залити водою, через 10 хв після закипання, злити воду, додати нову і всі інші інгредієнти. В процесі знімати накип і посолити.

М'ясо виварювати на повільному вогні, так буде найбільша концентрація корисних речовин і вітамінів. Прикрасити зеленню.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

М'ясний бульйон

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Вибираємо м'ясо, де є хрящова тканина: в ній багато корисних речовин і желатин.

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М'ясо замочити на 2-3 години, промити непроточною водою, щоб не вимити кістковий мозок, в якому корисні вітаміни і мікроелементи. Кістка і мозок роблять бульйон наваристим. М'ясо залити водою, довести до кипіння, через 15 хвилин злити і налити чисту воду.

Дати закипіти і додати: сіль, 4 горошини чорного перцю, морква, розрізану на дві частини, лавровий лист, головку цибулі. Млоїмо бульйон на невеликому вогні 3-4 години. У готовий бульйон перед зняттям за 5 хвилин кладуть 3 розрізаних зубчики часнику. Прикрасити зеленню.

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Овочевий бульйон.

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Капуста, кабачок, 2 часточки гарбуза, цибулина, морква, зелень, перець чилі (якщо немає захворювань шлунково-кишкового тракту).

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Всі інгредієнти (крім перцю і зелені) нарізати крупно, залити водою і довести до кипіння на малому вогні. Підсолити і додати лавровий лист і перець горошком.

Загальний час кипіння 15-17 хвилин, за 7 хвилин до зняття з додати перець чилі і посічену зелень. В цей же бульйон можна індивідуально додавати томати, часник, перець мелений (чорний або запашний).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Як бачите, ніяких премудростей. Але ми так часто нехтуємо простими, доступними способами лікування і профілактики. Адже простіше випити ліки.