Як правильно їсти десерти: дієтолог дала важливі поради тим,хто худне

Дієтолог розповіла, коли краще вживати солодощі

Чисте харчування - це добре, можна довго і нудно виїжджати на силі волі, але всі ми люди і іноді бувають виключення і хочеться себе побалувати, і іноді це має сенс. Тому ми повинні розуміти, як краще та більш ефективно впровадити солодощі, до яких лежить душа (краще пп). Про те, як це зробити розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

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Якщо у вас 4-х разовий раціон, то ви спокійно можете дозволити собі 300 ккал віддати на десерт. Зазвичай це — 100 г будь-якого (навіть не пп-торта). А якщо це правильний десерт, то він теж впишеться в ці калорії (виняток – горіхові). Висновок: 100 г правильного десерту з'їсти можна без докорів совісті.

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Коли краще їсти? Найкращий час — до 16:00.

1. З'їсти перед солодким салат зі свіжих овочів (без нічого і без м'яса/риби/сиру)

2. Просто з'їсти окремим перекусом щось правильне і смачне з кавою або чаєм



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо говорити про правильні солодощі, то це не вода і вони теж мають калорії, давайте розберемося що ж це таке. Правильні (альтернативні) солодощі це:

хороший склад

смачно

не б'є по здоров'ю організму

не завдають шкоди фігурі

ситно

Для вибору правильного варіанту потрібно розуміти, від чого ви відштовхуєтесь і яку мету переслідуєте. Зазвичай, правильні солодощі трохи менш калорійні, ніж звичайні. І це зрозуміло, адже альтернативні варіанти солодкого, які нормально впливають на організм, не женуться за мінімум калорій.

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