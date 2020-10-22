Як правильно харчуватися при тотальній зайнятості: дієтолог поділилася порадами

Дієтолог розповіла хитрощі для тих, хто хоче правильно харчуватися в умовах браку часу

Як же мені готувати, якщо я весь день на роботі? Цим питанням задаються багато з тих, хто худне, працюючи в офісі так або просто перебуваючи цілий день поза домом. Дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram поділилася варіантами правильного харчування для тих, хто постійно зайнятий і не має в своєму розпорядженні вільний часом в будні дні.

Оптимальний варіант - це приготувати їжу на кілька днів у свої вихідні, розкласти по контейнерах, прибрати в холодильник і просто кожен день брати на роботу певний контейнер.

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В якості перекусів можна використовувати батончики, фрукти, різні бутерброди, і змінювати їх протягом тижня.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви обідаєте в їдальні або кафе, то завжди є вибір купити що-небудь з пп-меню (воно зараз є майже скрізь): парову котлету, куряче м'ясо, крупу замість картопляного пюре (вона довше насичує).

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Салат вибираємо без заправки або з маслом, головне - без соусів і майонезу, адже вони погіршують смакові звички і, в принципі, самі по собі є калорійними.

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Окрема інформація для тих, хто працює в нічну зміну:



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наша фізіологія влаштована так, що організм витрачає певну кількість калорій за добу. Виходить вночі, коли ви працюєте, ви їсте ту норму калорій, яку ви по ідеї повинні з'їдати вдень, але вдень ви спите і не їсте. Можна навести такий приклад.

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Припустимо, людина працює/не спить 20 годин на добу та спить 4 години на добу

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Норма калорій у нього на жиросжигание = 1500 кал

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В день, коли вона працює і мало спить, вона, наприклад, з'їдає близько 2000 кал, а на наступний день він буде спати довше і, відповідно, з'їсть менше калорій, припустимо, 1000.

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Сумарно за 2 дні він з'їсть 3000 кал, середнє арифметичне за день = як раз та сама норма 1500 кал/добу

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Тобто можна робити так: складати калорії за 2 дні, обчислювати середнє арифметичне і в той день, коли працюєте більше, їсте більше, а в той день, коли більшу частину спите, їсте менше.

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