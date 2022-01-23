Правильний сніданок: чому це важливо і що краще вибрати
Про необхідність ранкового прийому їжі йдеться постійно. У чому ж його користь і чому так важливо починати свій день з ситного, вітамінного і корисного сніданку?
Про це розповіла відома тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська у своєму Instagram, а також дала приклади, чим найкраще снідати.
Ранковий сніданок корисний для схуднення: з його допомогою включаються всі обмінні процеси і активізується метаболізм. Завдяки повноцінному сніданку організм може нормально функціонувати, не накопичуючи жир.
Якісний корисний сніданок пробуджує організм і допомагає йому зарядитися енергією на цілий день. Ви забудете про втому і сонливість.
Ситний пп-сніданок знижує ймовірність вечірніх "зажорів". Саме рівномірний розподіл прийомів їжі протягом дня допомагає зберегти струнку фігуру.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Якщо ви будете регулярно снідати, ви зможете убезпечити себе від гастриту і виразок. Пам'ятайте, що тривалі перерви в їжі провокують серйозні хвороби шлунково-кишкового тракту.
І ось кілька варіантів смачних корисних сніданків:
- Каша з фруктами/сухофруктами/горіхами/медом
- Лінива вівсянка в банці
- Сирна запіканка або сирники
- Фруктовий салат з горіхами і йогуртом
- Вівсяноблін з різними начинками
- Яєчня або омлет
- Натуральний йогурт з фруктами або сухофруктами
- Сир + фрукти або ягоди (або мед/сухофрукти)
- Бутерброди з цільнозерновим або житнім хлібом
- Яйця вкруту + шматочок нежирного сиру
- Цільнозернові пластівці з молоком
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