Запобігти і знешкодити: як за допомогою харчування впоратися із запаленням в організмі

Запалення в організмі може бути як корисним і допомогти впоратися з інфекцією і травмою, так і шкідливим, коли це вже хронічний процес, пов'язаний зі способом життя, харчуванням, стресами, недосипом. Згодом хроніка переростає в серйозні захворювання.

Які ж продукти підвищують рівень запалення в організмі, а які навпаки – знижують? На це питання відповіла в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.

Якщо ви іноді будете дозволяти собі продукти зі списку провокаторів запалення, то це не критично, але коли ваш раціон в основному складається з таких продуктів - це вже проблема.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що відносимо до продуктів, що підвищують рівень запалення:

Оброблені продукти: картопляні чіпси, фаст-фуд, сухарики

Рафіновані вуглеводи: білий хліб, білий рис, крекери і печиво, цукерки, шоколад

Смажені продукти: картопля фрі, нагетси

Цукровмісні напої: газовані напої, солодкий чай, енергетики та спортивні напої

Оброблене м'ясо: бекон, шинка і хот-доги

Трансжири: кондитерський жир і маргарин

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це частина продуктів, які впливають на наш організм, коли ми ними зловживаємо.



А ось список продуктів, які допомагають нам:

1. Ягоди - містять антиоксиданти антоціани. Ці сполуки мають протизапальну дію.

2. Жирна риба - організм метаболізує жирні кислоти EPA і DHA в сполуки, що мають назву резолвини і протектини - ось вони мають протизапальну дію.

3. Броколі

4. Авокадо

5. Виноград

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6. Зелений чай

7. Куркума - містить куркумін, а це потужна протизапальна сполука

8. Оливкова олія холодного віджиму

9. Темний шоколад і какао