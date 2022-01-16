Запобігти і знешкодити: як за допомогою харчування впоратися із запаленням в організмі
Запалення в організмі може бути як корисним і допомогти впоратися з інфекцією і травмою, так і шкідливим, коли це вже хронічний процес, пов'язаний зі способом життя, харчуванням, стресами, недосипом. Згодом хроніка переростає в серйозні захворювання.
Які ж продукти підвищують рівень запалення в організмі, а які навпаки – знижують? На це питання відповіла в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.
Якщо ви іноді будете дозволяти собі продукти зі списку провокаторів запалення, то це не критично, але коли ваш раціон в основному складається з таких продуктів - це вже проблема.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що відносимо до продуктів, що підвищують рівень запалення:
- Оброблені продукти: картопляні чіпси, фаст-фуд, сухарики
- Рафіновані вуглеводи: білий хліб, білий рис, крекери і печиво, цукерки, шоколад
- Смажені продукти: картопля фрі, нагетси
- Цукровмісні напої: газовані напої, солодкий чай, енергетики та спортивні напої
- Оброблене м'ясо: бекон, шинка і хот-доги
- Трансжири: кондитерський жир і маргарин
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Це частина продуктів, які впливають на наш організм, коли ми ними зловживаємо.
А ось список продуктів, які допомагають нам:
1. Ягоди - містять антиоксиданти антоціани. Ці сполуки мають протизапальну дію.
2. Жирна риба - організм метаболізує жирні кислоти EPA і DHA в сполуки, що мають назву резолвини і протектини - ось вони мають протизапальну дію.
3. Броколі
4. Авокадо
5. Виноград
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
6. Зелений чай
7. Куркума - містить куркумін, а це потужна протизапальна сполука
8. Оливкова олія холодного віджиму
9. Темний шоколад і какао
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