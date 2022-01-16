ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Запобігти і знешкодити: як за допомогою харчування впоратися із запаленням в організмі

Новость на русском →
Неділя 16 січня 2022 11:05
Запобігти і знешкодити: як за допомогою харчування впоратися із запаленням в організмі Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Запалення в організмі може бути як корисним і допомогти впоратися з інфекцією і травмою, так і шкідливим, коли це вже хронічний процес, пов'язаний зі способом життя, харчуванням, стресами, недосипом. Згодом хроніка переростає в серйозні захворювання.

Які ж продукти підвищують рівень запалення в організмі, а які навпаки – знижують? На це питання відповіла в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.

Якщо ви іноді будете дозволяти собі продукти зі списку провокаторів запалення, то це не критично, але коли ваш раціон в основному складається з таких продуктів - це вже проблема.

Запобігти і знешкодити: як за допомогою харчування впоратися із запаленням в організмі
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що відносимо до продуктів, що підвищують рівень запалення:

  • Оброблені продукти: картопляні чіпси, фаст-фуд, сухарики
  • Рафіновані вуглеводи: білий хліб, білий рис, крекери і печиво, цукерки, шоколад
  • Смажені продукти: картопля фрі, нагетси
  • Цукровмісні напої: газовані напої, солодкий чай, енергетики та спортивні напої
  • Оброблене м'ясо: бекон, шинка і хот-доги
  • Трансжири: кондитерський жир і маргарин

Запобігти і знешкодити: як за допомогою харчування впоратися із запаленням в організмі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це частина продуктів, які впливають на наш організм, коли ми ними зловживаємо.

А ось список продуктів, які допомагають нам:

1. Ягоди - містять антиоксиданти антоціани. Ці сполуки мають протизапальну дію.
2. Жирна риба - організм метаболізує жирні кислоти EPA і DHA в сполуки, що мають назву резолвини і протектини - ось вони мають протизапальну дію.
3. Броколі
4. Авокадо
5. Виноград

Запобігти і знешкодити: як за допомогою харчування впоратися із запаленням в організмі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6. Зелений чай
7. Куркума - містить куркумін, а це потужна протизапальна сполука
8. Оливкова олія холодного віджиму
9. Темний шоколад і какао

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розкрила всю правду про різні види солі.

Читайте LITE в Google News
дієтолог Здорова їжа Поради нутриціолога
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комаровський назвав дві ознаки ГРВІ, при яких потрібно бігти до лікаря
Комаровський назвав дві ознаки ГРВІ, при яких потрібно бігти до лікаря