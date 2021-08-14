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Не пропускати сніданок і позбутися алергенів: дієтолог навчила лікувати мігрень харчуванням

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Субота 14 серпня 2021 08:38
Не пропускати сніданок і позбутися алергенів: дієтолог навчила лікувати мігрень харчуванням Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Про те, що на мігрень може впливати харчування, мало хто знає. Тому і лікування повинно бути спрямоване, в першу чергу, на усунення факторів, що провокують хворобу. А у більшості людей вся терапія зводиться тільки до купірування нападів

Дієтолог Ольга Безугла в Instagram розповіла, як харчуватися для профілактики і лікування мігрені.

На перший погляд і не подумаєш, що неправильне харчування і головні болі можуть бути пов'язані між собою!

Але як вже стало відомо, режим харчування і продукти є далеко не останніми факторами, що впливає на виникнення нападів!

Дієта при мігрені повинна грунтуватися на дотриманні правил. Необхідно, в першу чергу, налагодити модель харчування:

  • обов'язково від трьох до п'яти прийомів їжі в день!
  • також за даними ряду досліджень відзначено підвищення кількості мігрені у тих, хто пропускає сніданок!
  • не допускати голодування! (дослідження в Ірані показало, що протягом місяця Рамадан спостерігалося збільшення середньо кількості нападів головного болю у людей страждають мігренню...);
  • не допускати також переїдання!
  • необхідно стежити за реакцією організму на кожен продукт (вплив їжі на головні болі у кожної людини різний);
  • звертаємо увагу на харчові алергени (дослідження показали, що харчові алергени такі як риба, яєчний білок, яєчні жовтки, горіхи, цитрусові і полуниця не пов'язані з нападами головного болю, однак люди з мігренню все ж частіше страждають алергією на пилок в порівнянні з людьми, яких не турбує дане захворювання);

Не пропускати сніданок і позбутися алергенів: дієтолог навчила лікувати мігрень харчуванням

Не пропускати сніданок і позбутися алергенів: дієтолог навчила лікувати мігрень харчуванням

Не пропускати сніданок і позбутися алергенів: дієтолог навчила лікувати мігрень харчуванням

Не пропускати сніданок і позбутися алергенів: дієтолог навчила лікувати мігрень харчуванням

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко допомогла зібрати ідеальну продуктову корзину.

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дієтолог Правильне харчування
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