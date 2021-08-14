Пряма загроза здоров'ю: нутриціолог назвала топ продуктів, які вкрай дратують слизову
Всі ви чули, що захисні сили організму досить сильні від природи, щоб уберегти нас від небезпечних хвороб.
Але, швидше за все, мало хто замислювався про те, що найголовнішим кордоном захисту організму від бактерій і токсинів є слизова оболонка стравоходу, шлунка і кишечника - і її площа у дорослої людини - вдумайтеся - дорівнює тенісному корту.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.
Слизова оболонка вистилає абсолютно всі органи шлунково-кишкового тракту, відокремлюючи внутрішнє середовище організму від агресивних факторів (їжа, ліки, бактерії, токсини, травні соки і т.п).
І якщо інтенсивність таких факторів агресії активна, то захисні сили слабшають.
! До головних факторів, що ушкоджують відносяться: алкоголь, куріння, неправильне харчування, стрес, запальні захворювання, алергени, ряд препаратів, ну, і не можна скидати з рахунків вік і спадковість.
Улюблена багатьма їжа, яка загрожує здоров'ю всього організму (фото: pexels.com)
- Чим нам це загрожує? Це - початок всіх проблем. Витончення шару захисного слизу, розбіжність клітин слизової оболонки, які в нормі повинні бути щільно зчеплені між собою, дозволяє бактеріям і токсинам проникати в підслизовий шар, де проходять кровоносні судини і нервові волокна, Керуючі роботою шлунково-кишкового тракту.
- В результаті, як мінімум, може розвиватися так зване запалення низької інтенсивності, коли явних виразок або ерозій немає, а людина відчуває постійний дискомфорт, біль, страждаєте від печії, підвищеного газоутворення, розладами стільця, нудотою, синдромом "встав і втомився", всілякими дефіцитами тощо.
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! Закликаю, не доводьте до запалення слизової - це пряма загроза здоров'ю всього організму.
Тому, друзі, зав'язуйте з "сміттєвим" харчуванням, напівлежачим способом життя і включайте в раціон продукти, що сприяють відновленню щільних контактів між клітинами слизової і нормалізують її проникність, а також захищають слизову і допомагають поліпшити роботу шлунково-кишкового тракту.
Важливо відзначити, що будь-які запальні захворювання кишечника вимагають негайного лікування, а дієта при захворюваннях шлунково-кишкового тракту є найважливішим доповненням до лікування.
Перемикаємося на салатики, поки не навалилися проблеми (фото: pexels.com)
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Продукти, які відновлюють слизову
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Кістковий бульйон
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Куркума
- Кокосове масло
- Масло КГІ
- Зелень
- Зелені овочі
- Лляна олія
- Насіння льону
- Волоський горіх
- Риба
- Сік алое
- Сочевиця
- Печені яблука
! Список продуктів, які дратують слизову: цукор, гострі спеції, квасоля і горох, смажені продукти, жирні сорти м'яса, консерванти, барвники, ароматизатори, сіль, алкоголь, рафіновані продукти, продукти, які викликають індивідуальну непереносимість.
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