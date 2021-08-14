Пряма загроза здоров'ю: нутриціолог назвала топ продуктів, які вкрай дратують слизову

Всі ви чули, що захисні сили організму досить сильні від природи, щоб уберегти нас від небезпечних хвороб.

Але, швидше за все, мало хто замислювався про те, що найголовнішим кордоном захисту організму від бактерій і токсинів є слизова оболонка стравоходу, шлунка і кишечника - і її площа у дорослої людини - вдумайтеся - дорівнює тенісному корту.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.