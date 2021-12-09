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Не захоплюйся: топ-5 найшкідливіших популярних продуктів, до яких ми звикли

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Четвер 09 грудня 2021 11:38
Не захоплюйся: топ-5 найшкідливіших популярних продуктів, до яких ми звикли Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Часто саме заборонка стає саме тією спокусою, до якої рука сама так і тягнеться. У такі моменти досить нагадати собі, з чого ж насправді складаються улюблені шкідливі ласощі. Не варто відмовлятися від них назовсім, а ось істотно обмежити безумовно потрібно.

Нутриціолог Софія Рожко склала в Instagram топ-5 найшкідливіших продуктів. якими не варто захоплюватися.

1. Йогурти з улюбленими наповнювачами

Хоч з малиною, хоч з висівками, хоч з животворящим вугіллям або золотою крихтою. У будь-якому йогурті з наповнювачами є цукор (крім стандартної лактози), і цей продукти не можна сприймати як білок або порцію корисного кисломолочного продукту.

Не захоплюйся: топ-5 найшкідливіших популярних продуктів, до яких ми звикли
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Продукти в паніровці

Тут 2 проблеми: панірування - найчастіше рафінований вуглевод, який вступає в реакцію з білком (наприклад, м'ясо в клярі, риба в клярі). Друга - смаження в олії.

Щоб зробити більш адекватний варіант, замаринуйте попередньо м'ясо, використовуйте цільнозернову паніровку і запікайте, замість смаження.

3. Смажений бекон

Один з найнебезпечніших продуктів, без жартів. В 100 г смаженого бекону утворюється близько 90 000 КПГ (кінцевих продуктів глікації), при нормі 15 000 в день!

4. Плавлені сирки і сирні соуси.

Це суміш жиру, солі та КПГ. Правда в них 0 користі. Як варіант можна брати непідсолені крем-сири, робити смачні вершкові соуси з сиру або ріккоти.

Не захоплюйся: топ-5 найшкідливіших популярних продуктів, до яких ми звикли

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Чіпси

Щоб чіпси менше кришилися їх обробляють зверху борошном. Тому картопляні чіпси не зовсім картопляні. Поєднання жиру, цукру і солі надає абсолютно магічний вплив і відірватись від коробки не можна, але потрібно.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Нурія Діанова озвучила прості звички, які сприяють схудненню.

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