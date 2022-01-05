Для сімейної вечері: нутриціолог дала рецепт простого і ситного страви
Свята продовжуються, а отже – чим дивувати гостей? Спробуйте різотто – споконвічно італійське блюдо з рису з ніжним вершковим смаком, в перекладі означає "маленький рис".
Для класичного різотто прийнято використовувати рис дорогих сортів арборіо, падано, рома, марателлі, карнароллі.
Головне в різотто – це ніжна кремова текстура і чудовий смак.
Нутриціолог Анна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала приготувати сучасну ЗСЖ-варіацію різотто (і пообіцяла, що вона нічим не поступається класичній) з кіноа з сушеними грибами.
"Для того, щоб додати кремовість, не використовуючи традиційне вершкове масло і м'ясні бульйони, я вибрала оливкову олію з додаванням пармезану! Правда, слинки течуть?",- каже Анна.
Вечеря (фото: pexels.com)
Різотто з кіноа: покроковий рецепт
Інгредієнт
- 200 гр кіноа,
- мигдальне молоко,
- 1/2 цибулини,
- біле вино,
- пармезан – 100 гр,
- сушені гриби (лисички),
- свіжий чебрець,
- маслинове масло,
- часник – 1 зубчик.
Спосіб приготування
- У сотейник або маленьку каструлю налити 1 ст. ложку оливкової олії і додати дрібно нарізану цибулю.
- Томити цибулю на маленькому вогні, додавши свіжий (або сушений) чебрець і біле вино.
- Всипати кіноа, постійно помішуючи і додати 200 мл мигдального молока.
- Потім додати трохи води, постійно помішуючи.
- Не забувайте помішувати різотто і доливати рідини до повного приготування кіноа.
- В кінці можна додати трохи часнику для аромату.
Смачного!
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