Сяюча, красива шкіра: нутриціолог розповіла, які продукти впливають на появу акне

Здорова шкіра - величезна складова частина поняття краса. Без неї складно говорити про зовнішній привабливості.

Про це розповіла у своєму мікроблозі Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.

"Незважаючи на те, що запальні процеси протікають у всіх по-різному, прояви на шкірі з'являються у багатьох. У мене багато років були проблеми з шкірою (псоріаз, алергії), і я знаю, наскільки це може псувати життя", - розповіла Андрєєва.

Надя Андрєєва вважає, що шкіру можна лікувати зсередини (фото: instagram.com/happynadyaz)

Фахівець порадила займатися шкірою комплексно: потрібно розібратися зі всім - від харчування до дефіциту мікроелементів, антиоксидантів, які впливають на стан шкіри.

"Я б хотіла поділитися деякими цікавими і практичними моментами при акне", - написала Надя.

Акне або вугри звичайні - одне з найпоширеніших дерматологічних захворювань. Пов'язано з надлишковою продукцією шкірного сала, запаленням як всередині, так і поряд з комедонами, розповіла спеціалістка.

Основні причини вугрів:

Порушення роботи шлунково-кишкового тракту (знижена кислотність, запальні процеси в кишечнику і т. д.),

Надлишок продуктів в раціоні, що викликають запалення (глютен, молочні продукти, нерафіновані вуглеводи і цукор, шоколад, надлишок Омега-6),

Дефіцити деяких важливих мінералів і вітамінів,

Гормональні порушення,

Хронічний стрес,

Комбінація кількох причин.

Як продукти-тригери впливають на появу акне

На появу вугрів, як було сказано вище, можуть впливати продукти, які ви вживаєте щодня, часто навіть не помічаючи. Для поліпшення стану шкіри варто відмовитися від таких продуктів у раціоні:

1. Молоко підвищує рівень IGF-1, який збільшує рівень андрогенів, а вони приводять до збільшення вироблення шкірного сала.

2. Солодке провокує гіперглікемію і инсулинемию, які посилюють звичайні вугри.

3. Масла з високим рівнем Омега-6. Високі рівні Омега-6 жирних кислот провокують запальні процеси в тілі і призводять до збільшення кількості вугрів.

Також однією з причин може бути дефіцити мінералів і вітамінів: вітамін Д, білок, залізо, цинк, нагадала Надя.