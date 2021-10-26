Швидка допомога: нутриціолог розповіла, як швидко позбутися набряків на обличчі

Швидка допомога від набряків вранці - це лімфодренажний масаж і гімнастика для обличчя. Але важливо пам'ятати, що лице - це лише вершина айсберга.

Локальний дренаж прекрасно підійде в якості ранкової зарядки для обличчя, він допоможе просто освіжитися і продовжити молодість. Але щоб набряки не турбували і надалі, важливо, щоб надлишкової рідини, лімфі, було куди відтікати. Тому працювати потрібно комплексно, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.