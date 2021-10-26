Швидка допомога: нутриціолог розповіла, як швидко позбутися набряків на обличчі
Швидка допомога від набряків вранці - це лімфодренажний масаж і гімнастика для обличчя. Але важливо пам'ятати, що лице - це лише вершина айсберга.
Локальний дренаж прекрасно підійде в якості ранкової зарядки для обличчя, він допоможе просто освіжитися і продовжити молодість. Але щоб набряки не турбували і надалі, важливо, щоб надлишкової рідини, лімфі, було куди відтікати. Тому працювати потрібно комплексно, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.
Хочете бачити красуню в дзеркалі вранці, припиняємо пити чайок на ніч (фото: pexels.com)
Хронічна втома і проблеми з кишечником: нутриціолог назвала головні ознаки кандиди
Швидка допомога від набряків на обличчі: ⠀
- Дихання. Діафрагма - головна "помпа", яка забезпечує зміну тиску в грудній і черевній порожнині і забезпечує струм рідин. Якщо вона спазмована, підсмоктуючий ефект буде гіршим.
- Рух. У лімфатичних судин немає власних клапанів. Тому лімфоток забезпечується діафрагмою і нашими м'язами. У русі м'язи, як насоси, прокачують рідини, і женуть лімфу до серця.
- Постава. Загорнуті плечі, сутула спина - блок на шляху рідин. Як зараз сидите?
- Харчування і вода. Навряд чи, поївши солоненького і гостренького на ніч, заливши це вінішком, ви отримаєте вранці в дзеркалі свіжу і відпочила красуню з лицем кольору пелюсток троянди. Також набряки люблять тих, хто п'є занадто мало води протягом дня і / або перед сном.
- Клімат. Для багатьох туман і часті дощі - привід набрякати постійно. Хтось, навпаки, набрякає в жарких країнах. Але якщо попередні 4 пункти опрацьовані, то даний пункт буде мати для вас найменшу силу.
Традиційно, наша краса і здоров'я вимагають глобального підходу. Але найчастіше і проста зарядка для обличчя допомагає посвіжіти на очах!
Раніше нутриціолог назвала п'ять простих, але дієвих способів уповільнити процес старіння.