Як знизити цукор в крові: дієтолог назвала природні і безпечні способи

Деякі нутрієнти, мінерали, спеції та трави допомагають регулювати рівень цукру в крові. Вони покликані посприяти вирішенню проблем зі здоров'ям. До слова, остерігатись варто не стільки самого цукру, але і його прихованих побратимів.

Дієтолог Ольга Агафонова в Instagram перерахувала продукти, які допоможуть відрегулювати рівень цукру в крові.

Наприклад:

Хром: знижує рівень цукру в крові. Велика кількість хрому міститься в брокколі, ячмені, вівсі, зеленій квасолі, помідорах і яйцях.

Кориця: дослідження показали, що вживання 1-8 грамів кориці в день допомагає знизити рівень цукру в крові у діабетиків. Корицю можна додавати в якості спеції в найрізноманітніші продукти і напої.



Вітамін Е: допомагає контролювати рівень цукру в крові, а також підвищити рівень антиоксидантів. Міститься в горіхах, рослинних оліях і листових овочах.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А ви знаєте, як в складі продуктів маскуэться прихований цукор?

Проаналізуйте продукти, які ви вживаєте і подивіться скільки може бути прихованих цукрів в раціоні харчування. Шукати:

Всі сиропи: кукурудзяний, глюкозно-фруктозний, солодовий, сорговий, рисовий, тростинний і ін.

Всі словосполучення з цукром: буряковий, кокосовий, тростинний, коричневий, пальмовий, інвертний цукор, цукристе кукурудзяна речовина, цукор демерара, цукор турбінадо, цукор паноча і т. д.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Всі соки: випарований тростинний сік, тростинний сік; концентрований фруктовоягідний сік і т. д.

Всі слова, що закінчують на "оза": глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстроза, галактоза, левулоза, сукроза.

Далі в алфавітному порядку інші цукри: