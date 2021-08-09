Не поспішайте в аптеку: нутриціолог зізналася, яка їжа допоможе від печії і паразитозу
Їжа - це набагато більше, ніж просто джерело енергії. Кожен продукт має свої особливі властивості. За допомогою продуктів можна коригувати стан не тільки тіла, але і розуму, і психіки.
За допомогою правильно підібраного набору продуктів можна відновлюватися навіть від тих захворювань, які не лікує сучасна медицина. Крім того, вони працюють з причиною і, найчастіше, не володіють побічними ефектами при правильному використанні.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Хуснутдінова. Вона назвала список продуктів, які використовуються при різних нездужаннях.
Які продукти допоможуть від якої хвороби, список
- Герпес - манго, м'ята
- Кіста в щитовидній залозі - настоянка волоського горіха
- Цистит, пієлонефрит - журавлина, брусниця
- Артрит - куркума, імбир, селера
- Печія - гарбузове масло
- Ангіна - буряк з натуральним оцтом
- Відрижка - вода з лимонним соком або натуральним оцтом
- Газоутворення - хурма, псілліум, чай фенхель-коріандр-зіра / кмин
- Біль у горлі - масло какао
- Набряки - петрушка, полуниця
- Роздратований шлунок - полуниця, кора слизького в'яза, живиця
- Отруєння-вода з медом
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Їжа може стати ліками (фото: pexels.com)
- Паразитоз - гарбузове насіння, гарбузове масло, гвоздика, кісточки папайї, часник
- Лібідо - лляна олія, мака
- Заколисування - імбир
- Панкреатит - батат, стевія, гарбузова олія
- Високий холестерин - натуральний оцет + лецитин
- Загин жовчного міхура, застій жовчі - сирі яйця, кукурудзяні рильця
- Поліноз - кропива
- Недолік прогестерону - сало, вершкове масло
Смачно, корисно і просто: нутриціолог розповіла, як легко приготувати кавуновий сорбет
- Біль під час місячних - гранати / гранатовий сік, імбирний чай (починайте пити за пару днів до)
- Кашель - редька з медом
- Нежить, закладеність носа - курячий бульйон, хрін, імбир, папайя
- Несозреваніе яйцеклітин - гранати (в деяких випадках)
- Жировики - натуральний оцет + ферменти + псілліум
- Виразка шлунка - сік білокачанної капусти
Раніше нутіціолог назвала один-єдиний засіб від гастриту і вугрової висипки.