Не поспішайте в аптеку: нутриціолог зізналася, яка їжа допоможе від печії і паразитозу

Їжа - це набагато більше, ніж просто джерело енергії. Кожен продукт має свої особливі властивості. За допомогою продуктів можна коригувати стан не тільки тіла, але і розуму, і психіки.

За допомогою правильно підібраного набору продуктів можна відновлюватися навіть від тих захворювань, які не лікує сучасна медицина. Крім того, вони працюють з причиною і, найчастіше, не володіють побічними ефектами при правильному використанні.