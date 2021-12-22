Зв'язок з діабетом і вплив на кістки і волосся: названа правда про каву, яку не всі знають

Проте, з усіх боків тільки й чути, що звична для багатьох "чашка задоволення" – шкідлива і для здоров'я, і для краси.

Будь то звична порція кофеїну вранці або еспресо, що допоможе пережити спад енергії в розпал робочого дня, кава для багатьох – ті самі "боєприпаси", які допомагають триматися енергійним і бадьорим до вечора.

Українцям – любителям ароматного напою ця інформація теж стане в нагоді.

Тож як же відрізнити правду від вигадки? The Times провела важливі дослідження, щоб допомогти в подальшій освіті американців, що випиває більше 2 мільярдів чашок кави на рік, повідомляє, elle.com.

Кава (фото: pexels.com)

Що потрібно знати про каву: дослідження

1. Кава і рак не пов'язані

За даними Міжнародного агентства з вивчення раку (IARC), немає ніякого зв'язку між вживанням кави і раком. Навпаки: щомісячний медичний журнал The Lancet Oncology виявив докази того, що вживання кофеїну може допомогти знизити частоту виникнення деяких видів раку, таких як рак печінки і рак матки.

2. Не варто пити гарячу каву.

Жоден напій, будь то кава, гарячий шоколад, зелений чай не можна пити "окропом", бо це може викликати ризик раку стравоходу.

При якій температурі краще пити каву? Зачекайте чотири хвилини, щоб напій охолов – готово!

3. Кофеїн допомагає боротися з діабетом

За даними The Times, Консультативний Комітет з дієтичних рекомендацій в США виявив, що вживання пари-трійки чашок кави в день (не більше 400 мг) може зменшити серцево-судинні захворювання і діабет 2 типу.

Британський інститут наукової інформації про каву виявив, що 3-4 чашки знижують ймовірність діабету 2 типу приблизно на 25 відсотків у порівнянні з тими, хто не п'є каву.

Шкідлива звичка або цілком здорова? (фото: pexels.com)

4. "Предками" кави були ягоди

Так, ви прочитали це правильно. Кава робиться з насіння ягоди, тож якщо ви не додаєте в неї жменю шоколадної крихти, жирне молоко і збиті вершки, то напій зовсім не такий вже шкідливий, як всі звикли думати.

6. Кава не шкодить кісткам і волоссю

Всупереч поширеній думці, кава не виводить кальцій з кісток і не перешкоджає засвоєнню заліза.

7. Варто уникати легкого і швидкого обсмажування кави

За даними управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, в такій каві найвищий рівень потенційно шкідливого хімічного акриламіду, який зазвичай міститься в чіпсах, що може привести до декількох типів раку і неврологічних пошкоджень.

8. Кавові напої зменшують ймовірність розвитку хвороби Паркінсона

За словами співробітника Королівського коледжу лікарів загальної практики доктора Сари Джарвіс, у тих, хто п'є три чашки кави з кофеїном в день, ймовірність розвитку хвороби Паркінсона нижче.

Хімічна сполука EHT, знайдена в каві, в даний час розглядається як засіб від хвороби Паркінсона. Було виявлено, що кава потенційно знижує білок, званий бета-амілоїдом, виявлений при деменції.

Трохи кави – не так вже страшно, як всі звикли думати (фото: pexels.com)

Ось і все! Як бачите, кілька чашок кави в кінці кінців не такі вже й погані.

Дисклеймер: вживання кави не обіцяє такого тіла, як у Алессандри Амбросіо. Зрештою, це не чарівний сік.

Також пам'ятайте, що додавання молока може знизити або виключити деякі з кращих якостей кави, тому постарайтеся, щоб хоча б одна зі щоденних чашок кави була чорною.