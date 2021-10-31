Тартар з авокадо з креветками: нутриціолог дала покроковий рецепт корисної для всієї родини страви
Завдання не з простих: що приготувати на вечерю до приходу гостей або чим порадувати рідних на вихідних, щоб було смачно, корисно, поживно?
Нутриціолог Анна Макарова запропонувала свій варіант, вона поділилася у своєму Instagram рецептом тартара з авокадо з креветками.
Я завжди - за прості страви з інгредієнтів з високою поживною цінністю. Тому мій вибір - тартар з авокадо з креветками.
Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Авокадо і креветки - відмінна пара з гармонійним смаком. І вже якщо налягати на жири, то виключно на корисні: 10 з 15 г жирних кислот в авокадо є мононенасиченими.
Крім того, авокадо джерело клітковини, вітамінів групи В, К і Е, магнію. А в поєднанні з повноцінним білком (креветки), томатами і зеленню робить це блюдо збалансованим.
Калорійність на 100 г-196 ккал
- білки-9 г
- жири - 16,2 г
- вуглеводи-3,5 г
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Тартар з авокадо з креветками: покроковий рецепт
Нам знадобиться:
- стиглий авокадо - 1 шт.,
- лайм (можна помітити на лимон) - 1 / 2 шт.,
- креветки (можна замінити на крабове м'ясо або крабові палички) - 150 г,
- в'ялені томати (або свіжі помідори, наприклад 2-3 шт. черрі) - 15 г,
- оливкова олія - 1-2 ст. л.,
- кінза (або петрушка) - 1-2 гілочки,
- сіль, перець, спеції - за смаком.
Приготування:
- Заморожені креветки залити окропом, додати спеції за смаком і залишити на п'ять хвилин, потім очистити. Можна взяти вже готові в розсолі.
- Розрізати на дві половинки авокадо, видалити кісточку, ложкою відокремити м'якоть від шкірки і нарізати дрібними кубиками. Щедро скропити соком лайма.
Авокадо, помідори, лимон - корисно і просто (фото: pexels.com)
- В'ялені томати дрібно нарізати (зі свіжих видалити шкірку і злити зайву рідину). Відправити до авокадо.
- Приправити сіллю, перцем і оливковою олією, додати подрібнену кінзу (або петрушку), все перемішати - тартар готовий!
Як подавати: на тарілку порційно викласти тартар, зверху викласти креветки, трохи поперчити і посипавши улюбленими спеціями.
Будьте здоровими і ніколи не голодуйте!
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