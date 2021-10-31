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Тартар з авокадо з креветками: нутриціолог дала покроковий рецепт корисної для всієї родини страви

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Неділя 31 жовтня 2021 11:01
Тартар з авокадо з креветками: нутриціолог дала покроковий рецепт корисної для всієї родини страви Що приготувати на вечерю, щоб і смачно, і корисно (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Завдання не з простих: що приготувати на вечерю до приходу гостей або чим порадувати рідних на вихідних, щоб було смачно, корисно, поживно?

Нутриціолог Анна Макарова запропонувала свій варіант, вона поділилася у своєму Instagram рецептом тартара з авокадо з креветками.

Я завжди - за прості страви з інгредієнтів з високою поживною цінністю. Тому мій вибір - тартар з авокадо з креветками.

Тартар з авокадо з креветками: нутриціолог дала покроковий рецепт корисної для всієї родини стравиНутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)

Авокадо і креветки - відмінна пара з гармонійним смаком. І вже якщо налягати на жири, то виключно на корисні: 10 з 15 г жирних кислот в авокадо є мононенасиченими.

Крім того, авокадо джерело клітковини, вітамінів групи В, К і Е, магнію. А в поєднанні з повноцінним білком (креветки), томатами і зеленню робить це блюдо збалансованим.

Калорійність на 100 г-196 ккал

  • білки-9 г
  • жири - 16,2 г
  • вуглеводи-3,5 г

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Тартар з авокадо з креветками: покроковий рецепт

Нам знадобиться:

  1. стиглий авокадо - 1 шт.,
  2. лайм (можна помітити на лимон) - 1 / 2 шт.,
  3. креветки (можна замінити на крабове м'ясо або крабові палички) - 150 г,
  4. в'ялені томати (або свіжі помідори, наприклад 2-3 шт. черрі) - 15 г,
  5. оливкова олія - 1-2 ст. л.,
  6. кінза (або петрушка) - 1-2 гілочки,
  7. сіль, перець, спеції - за смаком.

Приготування:

  • Заморожені креветки залити окропом, додати спеції за смаком і залишити на п'ять хвилин, потім очистити. Можна взяти вже готові в розсолі.
  • Розрізати на дві половинки авокадо, видалити кісточку, ложкою відокремити м'якоть від шкірки і нарізати дрібними кубиками. Щедро скропити соком лайма.

Тартар з авокадо з креветками: нутриціолог дала покроковий рецепт корисної для всієї родини стравиАвокадо, помідори, лимон - корисно і просто (фото: pexels.com)

  • В'ялені томати дрібно нарізати (зі свіжих видалити шкірку і злити зайву рідину). Відправити до авокадо.
  • Приправити сіллю, перцем і оливковою олією, додати подрібнену кінзу (або петрушку), все перемішати - тартар готовий!

Як подавати: на тарілку порційно викласти тартар, зверху викласти креветки, трохи поперчити і посипавши улюбленими спеціями.

Будьте здоровими і ніколи не голодуйте!

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