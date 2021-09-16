Топ-13 продуктів, що стимулюють ріст волосся

Всі ми хочемо здорове і міцне волосся. Волосся відростає на 15-20 см за рік - ви знали? На ріст і якість волосся впливає генетика, вік і стан здоров'я, а це безпосередньо залежить від способу життя і харчування, тому на волосся впливає також і харчування і спосіб життя. Ми не можемо впливати на вік і генетику, але ми точно можемо впливати на раціон.

Харчування, в якому відсутні необхідні поживні елементи, може призводити до випадання волосся (якщо причина була в раціоні). Нутриціолог Ольга Усенко розповіла в Instagram , які продукти поліпшать ріст волосся.

Топ-13 продуктів, які допоможуть росту волосся:

1. Яйця - відмінне джерело білка і біотину, які важливі для здоров'я і росту волосся. Як показали дослідження, дефіцит цих поживних речовин був пов'язаний з втратою волосся. Яйця також є відмінним джерелом цинку, селену та інших корисних для волосся поживних речовин.

2. Ягоди - багаті корисними сполуками і вітамінами, які можуть сприяти росту волосся.

3. Шпинат багатий фолієвою кислотою, залізом і вітамінами А і С, які можуть сприяти росту волосся. Дефіцит цих поживних речовин може призвести до випадання волосся.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Жирна риба, така як лосось, оселедець і скумбрія, містить поживні речовини, що сприяють росту волосся.

5. Батат - багатий вітаміном А.

6. Авокадо - багатий вітаміном Е і антиоксидантами. Є відмінним джерелом незамінних жирних кислот, які мають вирішальне значення для росту волосся.

7. Горіхи

8. Насіння

9. Солодкий перець - джерело вітамінів А і С, які допомагають зберегти волосся здоровим.

10. Устриці - хороше джерело цинку, а він необхідний для волосся.

11. Креветки - багато поживних елементів в них: вітамін В, цинк, залізо, вітамін Д. Всі ці елементи потрібні для міцного волосся.

Ілюстративне фото (pexels.com)

12. Бобові

13. Червоне м'ясо - багате залізом і це наш помічник у зростанні волосся.