Топ-3 часті помилки в харчуванні, які заважають вам схуднути
Правильне харчування - це не тільки про схуднення, але в першу чергу про здоров'я. І на шляху до здорового і красивого тіла ми часто робимо одні й ті ж помилки.
Нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала в Instagram три найпоширеніших помилок, пов'язаних з їжею.
Топ-3 помилки в харчуванні:
1. Монодієти
"Сидіння" на гречці, на кефірі або чимось ще не має нічого спільного з правильним харчуванням! Просто запам'ятайте це як аксіому! Будь-яка монодієта це сильний стрес для організму.
⠀
Що маємо в підсумку?
- втрачені кг повертаються, та ще й + кілька кг зверху
- дефіцит вітамінів і мікроелементів, необхідних для правильного функціонування організму, не додає нам здоров'я
⠀
2. Виключення з раціону цілих груп продуктів без вагомих підстав
Найчастіше втіленням зла оголошують молочку, цукор і глютен і превентивно відмовляються від їх вживання. А це загрожує не тільки дефіцитами, а й розвитком реальної, а не вигаданої непереносимості!
⠀
Тож:
- Якщо у вас немає доведеної лактазной недостатності - вам можна молочні продукти!
- Якщо немає алергії на глютен, діагностованої лікарем-алергологом, - вам можна зернові/борошняні продукти
- Якщо ви дотримуєтеся норми вживання цукру, він вам не зашкодить
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Знежирені продукти
Так, жир - ворог №1 в уявленні багатьох тих, що худнуть. Але нашому організму потрібні жири! Без них ми дуже скоро помітимо, що:
- волосся стало ламким
- а шкіра - сухою
У знежирені продукти часто додають крохмаль для стабілізації і обсягу, а ще ароматизатори і підсолоджувачі. Без них знежирений сирок, наприклад, ви їсти не захочете. Тому краще вибирати продукти середньої жирності (сир-4-9%, молоко і кефір - 2,5-3,2%)
⠀
Резюмую:
⠀
Їжте все, що любите, але пам'ятайте про міру! Головне, щоб ваше харчування було збалансованим, тоді ні шматочок торта раз в тиждень, ні стакан молока, ні навіть, простигосподи, кола рідко-зрідка не принесуть вам шкоди!
Раніше нутриціолог розповіла, як відрізнити прості вуглеводи від складних.