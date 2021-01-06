Топ-5 золотих правил харчування в гостях: як не луснути за столом

Сезон новорічних свят у розпалі! На носі Святвечір і Різдво, значить — знову багато їжі. Як не образити господиню вечора, але і не луснути від кількості їжі, розповіла дієтолог Наталія Самойленко.



На своїй сторінці в Instagram вона детально розписала топ-5 правил харчування в гостях:



1. Не потрібно заздалегідь голодувати весь день перед походом в гості, щоб потім виконати програму "З'їсти все". З'їсти все все одно не вийде! Нехай протягом дня у вас будуть 2 повноцінних прийому їжі: сніданок і обід. Так ввечері ви зможете контролювати свої спокуси за святковою вечерею, а вашому організму буде легше впоратися з поглинається їжею.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Якщо ви зголодніли, і відчуваєте, що готові проковтнути слона, не кладіть собі на тарілку все, що бачите на столі. Спробуйте спочатку всього кілька страв і ви побачите, що змогли насититися меншою кількістю їжі, ніж припускали.



3. Їжте повільно. По-перше, це правило хорошого тону. По-друге, це корисно для вашого ШКТ! Вашому мозку потрібно трохи часу, щоб зрозуміти, що ви ситі. Ретельно пережовуйте їжу, насолоджуйтеся душевним спілкуванням з рідними і ви почуєте сигнал про насичення раніше, ніж встигнете проковтнути все, що поклали в тарілку.



4. Вмійте вчасно сказати "стоп". Навіть якщо на тарілці ще залишилася їжа, зовсім не обов'язково її вичищати до блиску. Щоб не образити господиню, попросіть її запакувати частину їжі "з собою".

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Менше мучного. Хліб, булочки, багет містять найнепотрібніші калорії, які, до того ж, викликають апетит. Будьте обережними з пісними варениками — така їжа не піде вам на користь.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, чи потрібні розвантажувальні дні після свят.

До речі, експерт по правильному харчуванню Валентина Івушкина назвала топ-3 розігріваючих продукти, які допоможуть схуднути.