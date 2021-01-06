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Топ-5 золотих правил харчування в гостях: як не луснути за столом

Новость на русском → Середа 06 січня 2021 08:38
Топ-5 золотих правил харчування в гостях: як не луснути за столом Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Сезон новорічних свят у розпалі! На носі Святвечір і Різдво, значить — знову багато їжі. Як не образити господиню вечора, але і не луснути від кількості їжі, розповіла дієтолог Наталія Самойленко.

На своїй сторінці в Instagram вона детально розписала топ-5 правил харчування в гостях:

1. Не потрібно заздалегідь голодувати весь день перед походом в гості, щоб потім виконати програму "З'їсти все". З'їсти все все одно не вийде! Нехай протягом дня у вас будуть 2 повноцінних прийому їжі: сніданок і обід. Так ввечері ви зможете контролювати свої спокуси за святковою вечерею, а вашому організму буде легше впоратися з поглинається їжею.

Топ-5 золотих правил харчування в гостях: як не луснути за столом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Якщо ви зголодніли, і відчуваєте, що готові проковтнути слона, не кладіть собі на тарілку все, що бачите на столі. Спробуйте спочатку всього кілька страв і ви побачите, що змогли насититися меншою кількістю їжі, ніж припускали.

3. Їжте повільно. По-перше, це правило хорошого тону. По-друге, це корисно для вашого ШКТ! Вашому мозку потрібно трохи часу, щоб зрозуміти, що ви ситі. Ретельно пережовуйте їжу, насолоджуйтеся душевним спілкуванням з рідними і ви почуєте сигнал про насичення раніше, ніж встигнете проковтнути все, що поклали в тарілку.

4. Вмійте вчасно сказати "стоп". Навіть якщо на тарілці ще залишилася їжа, зовсім не обов'язково її вичищати до блиску. Щоб не образити господиню, попросіть її запакувати частину їжі "з собою".

Топ-5 золотих правил харчування в гостях: як не луснути за столом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Менше мучного. Хліб, булочки, багет містять найнепотрібніші калорії, які, до того ж, викликають апетит. Будьте обережними з пісними варениками — така їжа не піде вам на користь.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, чи потрібні розвантажувальні дні після свят.

До речі, експерт по правильному харчуванню Валентина Івушкина назвала топ-3 розігріваючих продукти, які допоможуть схуднути.

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