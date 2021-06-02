Топ-6 продуктів, які ніколи не купить дієтолог

Перш ніж піти в магазин, зробіть 2 речі: 1. Перекусіть 2. Складіть список Так вам точно не захочеться скупити всі полки.

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла в Instagram , які продукти ніколи б не купив в магазині дієтолог - і вам не варто.

"Коли я складаю список покупок, то я ніколи не включаю в нього наступне і вам не раджу", - зазначила експерт.



1. Білий хліб.

Я завжди віддаю перевагу цільнозерновому або житньому хлібу. Він відмінно підходить для шлунково-кишкового тракту (за винятком тих у кого дивертикульоз).





Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Йогурти з добавками.

У молочному відділі я візьму грецький йогурт, а вдома додам в нього ягоди або своє варення без цукру (робиться за 15 хвилин).



3. Будь-які соуси і заправки.

Я лікар-кулінар і знаю безліч рецептів соусів, які можна приготувати вдома і не нашкодити здоров'ю і фігурі.



4. Промислові солодощі.

Замість них можна брати сухофрукти, темний шоколад або банани в какао (це моя нова заміна шоколаду!), пастила.





Ілюстративне фото (pexels.com)

5. М'ясні напівфабрикати і ковбаси

Краще взяти фарш, а ще краще м'ясо і зробити заготовки самостійно, адже ви ніколи не дізнаєтеся, якої якості м'ясо було використано на виробництві.



6. Готова кулінарія.

Це взагалі небезпечно. Найчастіше в торгових точках не дотримуються норми приготування, фасування і зберігання. До мене часто звертаються пацієнти з отруєннями після готової покупної продукції.



Взагалі, те, що можна легко приготувати самостійно - краще приготувати. Намагайтеся уникати промислових продуктів.