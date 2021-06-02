Топ-6 продуктів, які ніколи не купить дієтолог
Перш ніж піти в магазин, зробіть 2 речі:
1. Перекусіть
2. Складіть список
Так вам точно не захочеться скупити всі полки.
Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла в Instagram, які продукти ніколи б не купив в магазині дієтолог - і вам не варто.
"Коли я складаю список покупок, то я ніколи не включаю в нього наступне і вам не раджу", - зазначила експерт.
1. Білий хліб.
Я завжди віддаю перевагу цільнозерновому або житньому хлібу. Він відмінно підходить для шлунково-кишкового тракту (за винятком тих у кого дивертикульоз).
Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Йогурти з добавками.
У молочному відділі я візьму грецький йогурт, а вдома додам в нього ягоди або своє варення без цукру (робиться за 15 хвилин).
3. Будь-які соуси і заправки.
Я лікар-кулінар і знаю безліч рецептів соусів, які можна приготувати вдома і не нашкодити здоров'ю і фігурі.
4. Промислові солодощі.
Замість них можна брати сухофрукти, темний шоколад або банани в какао (це моя нова заміна шоколаду!), пастила.
Ілюстративне фото (pexels.com)
5. М'ясні напівфабрикати і ковбаси
Краще взяти фарш, а ще краще м'ясо і зробити заготовки самостійно, адже ви ніколи не дізнаєтеся, якої якості м'ясо було використано на виробництві.
6. Готова кулінарія.
Це взагалі небезпечно. Найчастіше в торгових точках не дотримуються норми приготування, фасування і зберігання. До мене часто звертаються пацієнти з отруєннями після готової покупної продукції.
Взагалі, те, що можна легко приготувати самостійно - краще приготувати. Намагайтеся уникати промислових продуктів.
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