Топ-8 фруктів, дозволених при схудненні: смачно і з користю

Фрукти містять мало калорій і багато клітковини, що може бути відмінним варіантом в момент схуднення.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Список фруктів для схуднення:

1. Грейпфрут - грейпфрут дуже низькокалорійний і багатий вітамінами А і С

2. Яблука - багаті клітковиною і теж малокалорійні, але для когось вони ситні, а у когосьвикликають голод

3. Ягоди - будь-які ягоди підходять

4. Кісточкові фрукти - являють собою групу сезонних фруктів з м'ясистим зовнішнім виглядом і кісточкою: персики, нектарини, сливи , вишню і абрикоси.

5. Ківі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6. Диня

7. Апельсин

8. Банани - в момент схуднення, багато хто його уникає через високий вміст цукру і калорій. Вони дійсно більш калорійні, ніж багато інших фруктів, але вони також більш багаті поживними речовинами: калій, магній, марганець, клітковину, численні антиоксиданти і вітаміни A, B6 і C.



Особливо в холодну пору року, потрібно намагатися урізноманітнити свій раціон різними фруктами, щоб було смачно і корисно. Тому зараз акцент на цитрусові, банани, яблука і можна купувати заморожені ягоди для варіантів різноманітності.