Продумуючи, що приготувати на сніданок, корисно знати, які продукти допускається вживати, будучи голодним, а які не можна їсти на порожній шлунок, щоб не підірвати здоров'я.

Експерт зі схуднення і нутриціолог Катя Медушкіна назвала продукти, які краще не їсти натщесерце.

Топ-8 продуктів, які не можна їсти натщесерце:

1. Чорна кава

Кава - безсумнівно,"ранковий ритуал" багатьох людей. З нею ми отримуємо порцію бадьорості і кислот. Потрапляючи в шлунок, ці кислоти провокують вироблення шлункового соку, а соляна кислота, яка в ньому міститься, підсилює дію кислот з кави. Ці процеси сильно підвищують ризик гастриту, виразки та інших проблем з шлунково-кишковим трактом.

Що робити: все просто, пийте каву зі сніданком. Додайте тост, а краще - збалансований сніданок.

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Свіжовичавлені фруктові соки

У склянці фрешу немає клітковини від фруктів, як багато хто вважає. Там залишилася тільки фруктоза. Тому зі склянкою соку ви отримуєте ударну дозу цукру. Незважаючи на те, що саме цей цукор дає спокусливу бадьорість через стрибок інсуліну в крові, разом з ним ви отримуєте навантаження на підшлункову залозу.

Що робити: пийте фреш як десерт протягом дня, а не сніданку.

3. Солодкі фрукти

Солодкі фрукти - це той же цукор, як і у фруктовому фреші. Разом з бананом або персиком ви отримуєте дозу інсуліну, від якого піднімається настрій і з'являється короткочасна бадьорість. Але також страждає підшлункова залоза.

Що робити: фрукти краще їсти після основного прийому їжі, через 15-20 хвилин, коли вже "заробили" клітковина і складні вуглеводи. Так стрибка інсуліну не буде і цукор не переробиться в жир.

4. Солодощі

Є тут любителі солодкого вранці? Звичайно, приємно з'їсти пироженку або пару печива разом з кавою. Почуття голоду пропадає, і на душі стає тепліше. Але чи так це безпечно?

Адже підшлункова залоза разом з простими цукрами отримує дуже сильне навантаження. А уявіть, це навантаження ви "даруєте" їй після тривалої перерви на сон. Так виробляється велика кількість інсуліну, і ми отримуємо стан гіперглікемії, що в перспективі може привести до цукрового діабету.

Що робити: їсти десерт після основного прийому їжі і в помірних кількостях.

5. Газовані напої

Навіть якщо ця газована вода буде без цукрів, бульбашки стимулюють вироблення соляної кислоти і підсилюють здуття живота. Це порушує моторику шлунково-кишкового тракту, що негативно позначиться на роботі шлунково-кишкового тракту протягом усього дня.



Що робити: навіть лікувальну мінеральну воду потрібно пити тільки за призначенням лікаря.

6. Молочні продукти з 0% жирності

Багато хто помилково вважає, що молочні продукти з вмістом жиру 0% не мають калорійності і більш корисні. Це не так! Відсутність жирів в молочних продуктах заважає засвоєнню кальцію і вітаміну D, якими багаті ці продукти.

Тому я не рекомендую вживати знежирену молочку зовсім. До того ж жир нейтралізував би кислоти, які містяться, наприклад, в йогурті або інших кисломолочних продуктах. Без жиру ми отримуємо підвищену кислотність, що негативно впливає на шлунок і підшлункову залозу.



Що робити: вибирати молочні продукти не вище 15% жирності.

7. Консерви і копченості

Ці "вкусняшки" так і ваблять нас в магазині. Але велика кількість солі, спецій і консервантів дратують стінки шлунка і можуть спровокувати алергічну реакцію, тому я рекомендую виключити ці продукти зі свого раціону зовсім. До того ж вони часто містять надмірну кількість соусу, в якому криються калорії, що перетворюються в жир і целюліт.



Що робити: якщо дуже хочеться таких продуктів, то їсти їх треба в малих кількостях і не на голодний шлунок.

8. Цибуля і часник

Самі по собі цибуля і часник безпечні і навіть корисні. Але через великий вміст ефірних масел (в тому числі аллицина) натщесерце їх краще не їсти.

Що робити: додавати цибулю і часник в якості приправ до салатів і основних страв або змішувати з іншими продуктами.

Ілюстративне фото (pexels.com)