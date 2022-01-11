Тяжкість у шлунку: нутріціолог розповіла, як почистити організм після свят

Після новорічних свят багато хто відчуває млявість, втому, тяжкість у шлунку. Так і хочеться "скинути баласт" зайвих їжі та напоїв, з якими переборщили за час численних застіль із рідними та друзями.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала спробувати для очищення всього організму простий детокс-чай, який використовувався ще в Аюрведі.

Аюрведа – це давня система індійської медицини, її називають матір'ю будь-якої медицини. Чай для детоксикації (фото: instagram.com/biotorium) Аювердичний детокс-чай Інгредієнти: 1 л води,

1-2 ст. л. тонко нарізаного кореня імбиру,

1 ст. л. тонко нарізаного кореня куркуми або 1 ч. л. меленого,

1-2 ч. л. коріандру,

1-2 ч. л. зіри,

1-2 ч. л. насіння фенхелю,

1-2 ч. л. зеленого чи чорного чаю, мате чи м'яти,

1 часточка лимона. Приготування: 1. Помістіть чай і всі спеції в чайник, залийте півлітром окропу. 2. Залишіть настоятися на 5 хвилин, перелийте в чашки через сито і відразу ж пийте. 3. Знову залийте чайник окропом, залиште настоятися трохи довше, перелийте в чашку і пийте протягом дня. 4. Можна повторити заварювання ще кілька разів. Увага: щодо протипоказаннь до вживання окремих трав проконсультуйтеся зі своїм лікарем.