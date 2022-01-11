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Тяжкість у шлунку: нутріціолог розповіла, як почистити організм після свят

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Вівторок 11 січня 2022 09:09
Тяжкість у шлунку: нутріціолог розповіла, як почистити організм після свят Чай для детоксикації (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Після новорічних свят багато хто відчуває млявість, втому, тяжкість у шлунку. Так і хочеться "скинути баласт" зайвих їжі та напоїв, з якими переборщили за час численних застіль із рідними та друзями.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала спробувати для очищення всього організму простий детокс-чай, який використовувався ще в Аюрведі.

Аюрведа – це давня система індійської медицини, її називають матір'ю будь-якої медицини.

Тяжкість у шлунку: нутріціолог розповіла, як почистити організм після свят

Чай для детоксикації (фото: instagram.com/biotorium)

Аювердичний детокс-чай

Інгредієнти:

  • 1 л води,
  • 1-2 ст. л. тонко нарізаного кореня імбиру,
  • 1 ст. л. тонко нарізаного кореня куркуми або 1 ч. л. меленого,
  • 1-2 ч. л. коріандру,
  • 1-2 ч. л. зіри,
  • 1-2 ч. л. насіння фенхелю,
  • 1-2 ч. л. зеленого чи чорного чаю, мате чи м'яти,
  • 1 часточка лимона.

Приготування:

1. Помістіть чай і всі спеції в чайник, залийте півлітром окропу.

2. Залишіть настоятися на 5 хвилин, перелийте в чашки через сито і відразу ж пийте.

3. Знову залийте чайник окропом, залиште настоятися трохи довше, перелийте в чашку і пийте протягом дня.

4. Можна повторити заварювання ще кілька разів.

Увага: щодо протипоказаннь до вживання окремих трав проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутріціолог розповіла, які п'ять продуктів здатні покращити шкіру після новорічних свят.

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