Як прибрати целюліт: нутріціолог дала поради, які справді працюють

Напевно, жодна жінка не ставиться байдуже до появи целюліту! Хтось одразу сідає на дієту, хтось практикує голодування, а дехто, в спробах перемогти целюліт, намазує на "проблемні місця" тонни крему.

Нутриціолог Ганна Гоголєва у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла, чи можна справді прибрати целюліт раз і назавжди.

На сьогоднішній день більш ніж 80 % жінок мають прояви целюліту. І не важливо, молоді чи у віці, худі чи повненькі. Навіть володарок худих струнких ніжок може торкнутися ця проблема.

Механіз позбавлення від целюліту насправді – простий: налагодити здорове харчування.

З'їдаючи горіхи або випиваючи натуральну кедрову олію, мигдальну олію, кунжутну олію, ви не тільки отримаєте користь вітамінів, а також амінокислот Омега, а ще й безпосередньо дасте клітині те харчування, якого вона потребує. Завдяки цьому вона перестане накопичувати з голоду жир!

Ніжки будуть ідеальними (фото: pexels.com)

Але не варто плутати рослинні жири з насіння та горіхів та тваринний жир, типу вершкового масла.

Також дуже важливим є баланс рідин! Водичка має бути слаюболужною, мінералізованою, без газу. Але! Не зловживайте великою кількістю води, особливо у другій половині дня. Інакше окрім набряклості ви не отримаєте нічого!

Як прибрати целюліт

Пити трав'яні чаї або відвари ягід замість газування, кави та зеленого чаю. Лідером по корисності є іван-чай і саган дайля.

Не пийте під час їжі! Дотримуйтесь питного режиму!

Найактивніше у боротьбі з целюлітом допоможе ялицевий екстракт-бальзам.

Він змушує лімфу очищатися, насичує клітини киснем та вивільняє енергію для нашого життя. Піднімає тонус, зміцнює організм та оздоровлює кожну клітину тіла.

Ще важливий елемент хорошого поводження води – калій! Саме цей мінерал підтримує баланс рідин тіла та не допускає застою. Їжа та вода, насичена цим мінералом, дуже допомагає.

Огірки, селера, мигдаль, апельсини – ось лідери за вмістом природного калію.