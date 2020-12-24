ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українська співачка поділилася незвичайним рецептом лазаньї: спробуйте приготувати!

Новость на русском → Четвер 24 грудня 2020 16:18
Українська співачка поділилася незвичайним рецептом лазаньї: спробуйте приготувати! Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Світлана Мащенко

Українська співачка з болівійським корінням Michelle Andrade поділилася унікальним рецептом з італійської кухні - лазаньї з рибою. Зірка зізналася, що вона його винайшла абсолютно випадково, експериментуючи на кухні.

Артистка прийшла на кухню до Марії Мельник в рубрику "Смачний ексклюзив" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

"Одного разу я попросила свою подружку навчити мене готувати лазанью. А вона запропонувала замість м'яса додати тунець, - розповіла співачка. - Зізнаюся, що їдучи на зйомку, я не їла, спеціально для того, щоб відчути справжній смак цієї страви".

Для приготування лазаньї за рецептом Michelle Andrade знадобляться:

  • Цибуля - 2 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Помідори - 6 шт.
  • Масло - 75 г
  • Соняшникова олія - 50 мл
  • Томатна паста без цукру - 250 мл
  • Великі кульки моцарелли - 4 шт.
  • Тунець у власному соку - 3 уп.
  • Листи для лазаньї - 1 уп.

Приготування:

Щоб повторити цей рецепт, наріжте цибулю і часник, обсмажте на вершковому маслі. Далі бланшируйте помідори і дрібно наріжте. Додайте їх до цибулі і часнику. Протушкуйте п'ять хвилин. Додайте томатну пасту і тунець. Моцарелу наріжте тонкими кільцями.

У киплячу воду налийте олію, відваріть листи для лазаньї, щоб вони стали м'якими. Викладіть шарами тісто, тунець в томатному соусі і моцарелу. Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів.

Раніше ми писали, що Michelle Andrade поділилася секретом стрункості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Їжа Мішель Андраде
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Вихідні на карантині: що і як буде працювати
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Вихідні на карантині: що і як буде працювати