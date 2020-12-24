Українська співачка поділилася незвичайним рецептом лазаньї: спробуйте приготувати!

Українська співачка з болівійським корінням Michelle Andrade поділилася унікальним рецептом з італійської кухні - лазаньї з рибою. Зірка зізналася, що вона його винайшла абсолютно випадково, експериментуючи на кухні.

Артистка прийшла на кухню до Марії Мельник в рубрику "Смачний ексклюзив" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

"Одного разу я попросила свою подружку навчити мене готувати лазанью. А вона запропонувала замість м'яса додати тунець, - розповіла співачка. - Зізнаюся, що їдучи на зйомку, я не їла, спеціально для того, щоб відчути справжній смак цієї страви".

Для приготування лазаньї за рецептом Michelle Andrade знадобляться:

Цибуля - 2 шт.

Часник - 2 зубчики

Помідори - 6 шт.

Масло - 75 г

Соняшникова олія - 50 мл

Томатна паста без цукру - 250 мл

Великі кульки моцарелли - 4 шт.

Тунець у власному соку - 3 уп.

Листи для лазаньї - 1 уп.

Приготування:

Щоб повторити цей рецепт, наріжте цибулю і часник, обсмажте на вершковому маслі. Далі бланшируйте помідори і дрібно наріжте. Додайте їх до цибулі і часнику. Протушкуйте п'ять хвилин. Додайте томатну пасту і тунець. Моцарелу наріжте тонкими кільцями.

У киплячу воду налийте олію, відваріть листи для лазаньї, щоб вони стали м'якими. Викладіть шарами тісто, тунець в томатному соусі і моцарелу. Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів.

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