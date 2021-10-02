Зміцнити зв'язки і суглоби: лікар назвала простий і дієвий спосіб

Щоб зміцнити зв'язки і суглоби в домашніх умовах, варто звернутися до відомого всім способу, про який чомусь багато хто забуває: пити кістковий бульйон або готувати страви на його основі.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Кістковий бульйон - це доступне джерело колагену. А колаген і желатин захищають і зміцнюють суглоби, м'язи, підтримують здоров'я і красу шкіри, волосся, нігтів.

Налягати варто на бульйон (фото: pexels.com)

Кістковий бульйон можна використовувати не тільки для приготування обідніх супів. У вечері - це відмінний варіант насичення без тяжкості в шлунку, також це - джерело глутаміну, щоб вночі активізувати відновлення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту.

Топ причин їсти кістковий бульйон⠀

Поживний і легко засвоюється.

Білок забезпечує тривале насичення і підтримує стабільний рівень цукру в крові.

Насичений мінералами.

При термічній обробці кальцій, магній і фосфор вивільняються, перешкоджаючи розвитку остеопорозу.

Містить пробіотики, які працюють на благо мікробіоти кишечника.

Хондроїтину сульфат і глюкозамін допомагають зменшити біль і запалення в суглобах.

Багатий амінокислотами.

- Глутамін нормалізує обмін речовин і ефективний при підвищеній тонкокишечной проникності, яка є головною причиною аутоімунних захворювань, харчових алергій і харчових непереносимостей.

- Гліцин забезпечує якісний і глибокий сон, підвищує увагу і концентрацію. Підтримує фази детоксикації в печінці, забезпечує синтез антиоксидантів.

- Аргінін зміцнює імунітет і відновлює клітини печінки.

- Завдяки цим властивостям, кістковий бульйон включений в багато протоколів харчування: LCHF, Paleo, AIP, Keto, ФОДМАП, ГАПС, антикандидний.

Секрети приготування корисного бульйону - нижче (фото: pexels.com)

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Як приготувати кістковий бульйон правильно: правила

1. Щоб отримати максимальну користь - підвищити вміст мінералів та інших корисних речовин в готовому продукті, оптимально готувати кістковий бульйон не менше 12 годин.

2. Для варіння бажано використовувати кістки тварин з більш високим вмістом насичених жирів - яловичини або баранини і з більш низьким вмістом поліненасичених жирів - кістки птахів.

3. Щоб обмежити вплив кисню на жир, варіть бульйон під закритою кришкою. Для зменшення впливу окисленого жиру, його потрібно зняти під час кипіння або видалити після охолодження, коли затвердіє.