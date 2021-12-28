Покращують травлення: лікар назвала топ-10 продуктів для новорічного столу (список)

Новорічні столи часто ломляться від різноманітності висококалорійних страв, все апетитно і смачно, але ось організм потім ще довго приходить до тями.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, що вона сама ставить на стіл своїм гостям – простий список корисних продуктів, з якими легко почуватися добре!

"Використовуйте ці продукти в новорічному меню – і ваш організм буде вам вдячний", - порадила лікар.

Зелень і гриби (фото: pexels.com)

Мандарин

Природний антисептик. Багаті клітковиною. Одним своїм виглядом і ароматом покращують настрій.

Буряк

Багата клітковиною, мінералами, органічними кислотами – яблучна, лимонна, винна, які сприяють детоксикації алкоголю. Сприятливо впливає на стан судин – робить їх більш еластичними, забезпечуючи хороший потік крові. Не менш корисне бурякове бадилля. Воно, навіть більш, ніж корінь, багатк кальцієм, магнієм, Віт А, С, В6.

Оселедець

Вміст корисних жирних Омега 3 кислот в оселедця таке ж, як в сьомзі і форелі. Пригнічує запальні процеси.

Кориця

Активізує обмінні процеси, корисна для травлення. Відмінно доповнить зимові напої.

Домашній майонез

Якщо ви готуєте майонез самостійно, в ньому немає нічого шкідливого. Це відмінний високожировий продукт. На відміну від покупного, в якому цукор, консерванти та ін.

Ананас

Джерело ферменту бромелайну, який покращує травлення і має протизапальну дію.

Ці продукти подбають про ваше хороше самопочуття (фото: pexels.com)

Кокосове молоко

Насичене корисними елементами і жирами, які сприятливо впливають на організм, нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту.

Холодець

Покращує травлення, знижує тонкокишечную проникність і покращує мікробіом.

Зелень

Стимулює травлення. Петрушка, кріп, рукола, стебла селери, будь-яка пророщена мікрозелень.

Гриб

Сміливо можна назвати одним з найбільш нутритивно щільних продуктів. Вони містять кілька типів клітковини, в тому числі ту, яку складно отримати з інших продуктів. Тому становлять особливу цінність для мікробіоти.