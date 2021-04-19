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Як поліпшити травлення: топ-10 правил від нутриціолога

Новость на русском → Понеділок 19 квітня 2021 08:28
Як поліпшити травлення: топ-10 правил від нутриціолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Наше травлення тісно пов'язане зі здоров'ям організму в цілому, а також з підтримкою ваги і красою. Нутриціолог Світлана Нікітчук назвала кілька простих правил для поліпшення травлення. Дотримуючись їх, ваше травлення буде залишатися в нормі.

Корисними порадами експерт поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Топ-10 правил для поліпшення травлення:

1. Привчіть себе вставати з-за столу злегка голодними.

Забудьте про установки з дитинства про необхідність доїдати все, не переїдайте!

2. Ретельно пережовуйте.

Не можна швидко ковтати їжу, навіть якщо ви поспішаєте, відведіть на це час.

3. Не пропускайте сніданок!

Про запорукаугарного дня не варто забувати.

4. Частіше пийте свіжу фільтровану воду.

Охолола до комфортної температури вода збільшує тепло при травленні, лікує гикавку і метеоризм.

Як поліпшити травлення: топ-10 правил від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Не запивайте їжу кавою і чаєм

Так як ці напої підсилюють перистальтику кишечника і заважають травленню.

6. Дотримуйтеся індивідуальної калорійності, але раз на тиждень проводьте "розвантажувальний" день (скорочення звичної калорійності приблизно на третину і вживання здорових продуктів).

7. Організовуйте дробове харчування.

Бажано робити 4 основних прийоми їжі в день.

8. Добове меню повинно складатися з 20-25% будівельного матеріалу – протеїнів (білків), 40% складних з 5% швидких вуглеводів і 30% рослинних ліпідів (жирів).

9. Пийте трав'яні чаї

Вони активізують травлення, боряться з гастритами, а також нейтралізують шкоду від лікарських препаратів.

Як поліпшити травлення: топ-10 правил від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Харчуйтеся збалансовано.

Їжа повинна бути збалансованою і натуральною.

Ці прості правила допоможуть вам зберегти травлення в нормі на довгі роки. Профілактика завжди була найкращим бійцем від хвороб.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як поліпшити смак їжі.

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