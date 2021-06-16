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Вранці - з овочами, з молочкою не поєднувати: експерт розповіла про популярний продукт для здоров'я

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Середа 16 червня 2021 09:58
Вранці - з овочами, з молочкою не поєднувати: експерт розповіла про популярний продукт для здоров'я Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Продукт тваринного проходження з цінними властивостями, який ми любимо вживати вранці і добаляем в випічку - яйця. Але багато хто не знайомий з правилами їх вживання, щоб отримувати виключно користь.

Спеціаліст з харчування та Аюрведи Валентина Івушкіна на сторінці в Instagram розповіла про тонкощі вживання яєць.

Вранці яйця обов'язково їжте з овочами. Чи не сирими, а приготованими. Так вони легше засвоїться. Експерт найчастіше використовуэ помідори, цибулю, шпинат, кабачки. Готую все на сковороді під закритою кришкою на топленому маслі або соняшниковій олії з приправами.

Не більше 5-6 яєць на тиждень. Цим продуктом не можна захоплюватися - він може згущувати кров. Занадто часте вживання яєць несприятливо позначається на функції нирок і кровообігу, шкідливо для печінки, серця і головного мозку.

Яйця можна їсти вранці (як багато і звикли), проте найкращий час для них – години Вітру: з 15 до 18/19 годин. З ними можна робити омлет, теплі салати, просто їсти варені яйця, випічку. Знову ж найкраще з приготованими овочами або крупами.

Вранці - з овочами, з молочкою не поєднувати: експерт розповіла про популярний продукт для здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яйця погано поєднуються з молоком, шлунку важко. З кисломолочними продуктами набагато краще. Але знову ж таки - потрібно дивитися на індивідуальну реакцію. Потрібно завжди дивитися по відчуттях в животі – чи немає здуття, тяжкості та інших неприємних симптомів, які можуть бути ледь помітними.

При слабкому травленні (нетравленні) яйця можуть погано засвоюватися через те, що в білку міститься лізоцим (алергокомпонент). Але якщо вилікувати травлення, прибрати надлишок слизу, підвищити тепло травлення, яйця знову можна їсти із задоволенням і користю.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік розвінчала помилки про корисні і шкідливі продукти.

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Новини України Їжа правильное питание дієтолог
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