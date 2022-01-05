Повернути свіжість: нутриціолог назвала топ-5 продуктів, які врятують шкіру після свят
Свята ще навіть не на фінішній прямій, а обличчя в дзеркалі вже перестало подобатися... Знайомо? Вся справа – в улюблених, але не найкорисніших салатах з майонезом і коктейлях з алкоголем.
На щастя, відновити свіжий вигляд обличчя можна, просто змінивши своє харчування.
Нутриціолог Анна Гоголєва у своєму Instagram назвала п'ять продуктів, які варто жобавляти в свій раціон. Лице скаже спасибі!
7 продуктів для краси шкіри
1. Ягода
На мою думку, ягоди – один з найцінніших природних продуктів для здоров'я і краси.
Вони містять рекордну кількість антиоксидантів, зменшують біль в суглобах, піклуються про здоров'я судин і хорошій роботі мозку.
Найбагатший склад мінералів, вітамінів і корисних кислот дозволяють захистити шкіру, пом'якшити її, позбавити від пігментації.
Відновлюють пружність шкіри і колір, завдяки бето-каротину, а також тонізують.
2. Морква
Вона корисна не тільки для нашого зору і кишечника. Морква багата бетокаротином, вітаміном А і захищає шкіру від фотостаріння.
3. Цитрусові
Містять велику кількість вітамінів, антиоксидантів, а також знижують рівень поганого холестерину, покращують кровообіг, а також знижують рівень сечової кислоти і покращують роботу нирок.
До того ж, цитрусові боряться із запальними процесами в організмі.
Втому як рукою зніме! (фото: pexels.com)
4. Авокадо
Це неймовірно цінний продукт, що містить фолієву кислоту, Омега-3 жирні кислоти, вітаміни і антиоксиданти. Цей продукт подбає про пружність вашої шкіри, колір обличчя.
Також запобігає утворенню дрібних мімічних зморшок.
5. Рослинні олії холодного віджиму
Кедрова олія – найбагатший вітаміном Е продукт! Він омолоджує організм і кожну клітинку нашого тіла! Робить шкіру пружною, усуває набряки, розтяжки.
Проникаючи в клітинну мембрану, кедрова олія підсилює її харчування і детокс, тим самим покращуючи роботу клітини і всього організму! А також кедрова олія стимулює вироблення колагену і еластину.
Абсолютно не аллергеннено.
Для зовнішнього догляду рекомендую додавати кілька крапель цього масла в лосьйони, креми та інші засоби по догляду за шкірою.
Раніше нутриціолог розповіла, що їсти на сніданок на кетодієті, рецепт.