Віруси обійдуть стороною: дієтолог назвала топ-6 способів зміцнити імунітет до осені
Зміцнення імунітету перед сезоном застуд - одне з найважливіших завдань для тих, хто піклується про своє здоров'я.
Лікар-дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram назвала незвичайні способи зміцнення імунітету, про які не кожен замислювався.
6 неочевидних способів зміцнення імунітету⠀
- Спосіб 1. Хто зараз налягає на фрукти, особливо - на цитрусові, в надії підтримати імунітет? А ви знаєте, що цукор, який міститься в них, негативно впливає на мікрофлору кишечника? Втім, як і будь-який інший цукор.
А ми з вами знаємо, що здоровий кишечник - це серйозний бар'єр на шляху вірусів і запорука міцного імунітету. Що робити? Звести кількість вживаних цукрів до мінімуму.
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- Спосіб 2. Уважно поставтеся до режиму сну і неспання. Підтримуємо гормональну систему, а зокрема мелатонін і кортизол, які мають прямий вплив на наш імунітет. Що робимо: лягаємо спати не пізніше 23:00 і прокидаємося не пізніше 8: 00 ранку. Повноцінний сон - дуже важливий.
Зміцнення імунітету - важливий крок до здоров'я (фото: pexels.com)
- Спосіб 3. Додаємо в раціон більше некрохмалистих овочів. Для чого? Овочі є нерозчинною клітковиною, які є кормом для біфідо (лактобактерій) в кишечнику. Здоровий кишечник - міцний імунітет.
- Спосіб 4. Заповнюємо нутриціологічні дефіцити. Якщо розглядати раціон середньостатистичної людини, то він не може забезпечити і половини норми всіх важливих і потрібних для здоров'я вітамінів і мінералів. Тому, дефіцити важливо моніторити і своєчасно усувати.
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Налагодити роботу кишечника за допомогою корисних продуктів (фото: pexels.com)
- Спосіб 5. Вчимося управляти стресом, який може завдавати серйозної шкоди нашому здоров'ю. І тут всі засоби хороші: психологічні, нутриціологічні, фізіологічні. Важливо не провалюватися в стрес, а вчасно його компенсувати.
- Спосіб 6. І, звичайно, обов'язково додаємо в свій розпорядок дня фізичну активність: більше гуляємо, дихаємо повітрям, піднімаємося пішки по сходах і т. д. На це не потрібно багато часу, а головне - це безкоштовно і дуже ефективно!
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