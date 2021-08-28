ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Віруси обійдуть стороною: дієтолог назвала топ-6 способів зміцнити імунітет до осені

Новость на русском →
Субота 28 серпня 2021 13:54
Віруси обійдуть стороною: дієтолог назвала топ-6 способів зміцнити імунітет до осені Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Зміцнення імунітету перед сезоном застуд - одне з найважливіших завдань для тих, хто піклується про своє здоров'я.

Лікар-дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram назвала незвичайні способи зміцнення імунітету, про які не кожен замислювався.

6 неочевидних способів зміцнення імунітету⠀

  • Спосіб 1. Хто зараз налягає на фрукти, особливо - на цитрусові, в надії підтримати імунітет? А ви знаєте, що цукор, який міститься в них, негативно впливає на мікрофлору кишечника? Втім, як і будь-який інший цукор.

А ми з вами знаємо, що здоровий кишечник - це серйозний бар'єр на шляху вірусів і запорука міцного імунітету. Що робити? Звести кількість вживаних цукрів до мінімуму.

Домашній пробіотик: нутриціолог назвала простий продукт для поліпшення мікрофлори шлунка

  • Спосіб 2. Уважно поставтеся до режиму сну і неспання. Підтримуємо гормональну систему, а зокрема мелатонін і кортизол, які мають прямий вплив на наш імунітет. Що робимо: лягаємо спати не пізніше 23:00 і прокидаємося не пізніше 8: 00 ранку. Повноцінний сон - дуже важливий.

Віруси обійдуть стороною: дієтолог назвала топ-6 способів зміцнити імунітет до осеніЗміцнення імунітету - важливий крок до здоров'я (фото: pexels.com)

  • Спосіб 3. Додаємо в раціон більше некрохмалистих овочів. Для чого? Овочі є нерозчинною клітковиною, які є кормом для біфідо (лактобактерій) в кишечнику. Здоровий кишечник - міцний імунітет.
  • Спосіб 4. Заповнюємо нутриціологічні дефіцити. Якщо розглядати раціон середньостатистичної людини, то він не може забезпечити і половини норми всіх важливих і потрібних для здоров'я вітамінів і мінералів. Тому, дефіцити важливо моніторити і своєчасно усувати.

Нітрати і пестициди: нутрицолог розповіла, як позбутися хімії в овочах і фруктах

Віруси обійдуть стороною: дієтолог назвала топ-6 способів зміцнити імунітет до осені

Налагодити роботу кишечника за допомогою корисних продуктів (фото: pexels.com)

  • Спосіб 5. Вчимося управляти стресом, який може завдавати серйозної шкоди нашому здоров'ю. І тут всі засоби хороші: психологічні, нутриціологічні, фізіологічні. Важливо не провалюватися в стрес, а вчасно його компенсувати.
  • Спосіб 6. І, звичайно, обов'язково додаємо в свій розпорядок дня фізичну активність: більше гуляємо, дихаємо повітрям, піднімаємося пішки по сходах і т. д. На це не потрібно багато часу, а головне - це безкоштовно і дуже ефективно!

Раніше нутриціолог дала список продуктів, які потрібні для здоров'я та енергії в кожному холодильнику.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Киянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фото
Киянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося фото