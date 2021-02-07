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Смачний плов з креветками: рецепт святкової вечері від української топ-моделі

Новость на русском → Київ, Неділя 07 лютого 2021 20:21
Смачний плов з креветками: рецепт святкової вечері від української топ-моделі Учасниця популярного шоу дала незвичайний рецепт плову (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

Хочете побалувати себе смачною і незвичайною вечерею, але так, щоб не стояти весь вечір біля плити? Легко! Просто збережіть рецепт плову з креветками від учасниці реаліті Нового каналу "Супер Топ-модель по-українськи" Анни Сулими.

Цим рецептом дівчина поділилася на сайті Нового каналу.

"Нещодавно ми з Августом (наречений Анни - Ред.) відзначали річницю. В честь свята я вирішила приготувати плов з креветками. Вийшло дуже смачно, так що з радістю ділюся рецептом самого незвичайного плову", - говорить дівчина і додає: блюдо відмінно підходить на гарнір до стейків з лосося.

Інгредієнти:

  • рис - 1,5 склянки
  • креветки - 500 г
  • цибуля - 1-2 шт.
  • морква - 2 шт.
  • часник - 2-3 зубчики
  • олія для смаження
  • сіль, перець, спеції за смаком

Як готувати плов з креветками

Спочатку відваріть креветки в солоній воді і очистіть їх.

Почистіть і дрібно наріжте цибулю, обсмажте на сковороді з добре розігрітою олією.

Моркву наріжте тонкою соломкою або натріть на крупній тертці. Додайте на сковороду до цибулі і смажте до золотистої скоринки.

Промийте і обсушіть рис, додайте до цибулі і моркви. Добре перемішайте, додайте дрібно нарізаний часник, сіль, перець і спеції за смаком. Влийте три склянки води (можна взяти ту, в якій варилися креветки), закрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні, поки рідина повністю не вбереться.

Наріжте креветки і обсмажте в невеликій кількості рослинного масла.

Перемішайте креветки з рисом і овочами - ваш плов готовий. Приємного апетиту!

Смачний плов з креветками: рецепт святкової вечері від української топ-моделі

Аня знає толк в їжі (фото: instagram.com/anna_sulima)

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