Смачний плов з креветками: рецепт святкової вечері від української топ-моделі
Хочете побалувати себе смачною і незвичайною вечерею, але так, щоб не стояти весь вечір біля плити? Легко! Просто збережіть рецепт плову з креветками від учасниці реаліті Нового каналу "Супер Топ-модель по-українськи" Анни Сулими.
Цим рецептом дівчина поділилася на сайті Нового каналу.
"Нещодавно ми з Августом (наречений Анни - Ред.) відзначали річницю. В честь свята я вирішила приготувати плов з креветками. Вийшло дуже смачно, так що з радістю ділюся рецептом самого незвичайного плову", - говорить дівчина і додає: блюдо відмінно підходить на гарнір до стейків з лосося.
Інгредієнти:
- рис - 1,5 склянки
- креветки - 500 г
- цибуля - 1-2 шт.
- морква - 2 шт.
- часник - 2-3 зубчики
- олія для смаження
- сіль, перець, спеції за смаком
Як готувати плов з креветками
Спочатку відваріть креветки в солоній воді і очистіть їх.
Почистіть і дрібно наріжте цибулю, обсмажте на сковороді з добре розігрітою олією.
Моркву наріжте тонкою соломкою або натріть на крупній тертці. Додайте на сковороду до цибулі і смажте до золотистої скоринки.
Промийте і обсушіть рис, додайте до цибулі і моркви. Добре перемішайте, додайте дрібно нарізаний часник, сіль, перець і спеції за смаком. Влийте три склянки води (можна взяти ту, в якій варилися креветки), закрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні, поки рідина повністю не вбереться.
Наріжте креветки і обсмажте в невеликій кількості рослинного масла.
Перемішайте креветки з рисом і овочами - ваш плов готовий. Приємного апетиту!
Аня знає толк в їжі (фото: instagram.com/anna_sulima)
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