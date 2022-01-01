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Як відновитися після новорічних свят: 9 правил від нутриціолога

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Субота 01 січня 2022 15:38
Як відновитися після новорічних свят: 9 правил від нутриціолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Хвиля свят починає накривати вже до кінця грудня: корпоративи, святкування, привітання друзів. Цукерки, імбирні печива, мандарини залітають на ура. А 31-го йде важкий десант з олів'є, шубою і фаршированим гусаком. Додайте до цього алкогольну солянку і нічні гуляння.

Чим це загрожує для огранізму і як максимально швидко відновитися після застіль, розповіла в Instagram нутриціолог Світлана Нікітчук.

До кінця довгих вихідних логічні підсумки:

  • зайві кілограми
  • набряклість
  • втрата тонусу
  • втома на обличчі і кола під очима
  • збитий режим дня
  • апатія, дратівливість


Стійко приймаємо наслідки і починаємо працювати якомога раніше.

Топ-9 правил, щоб вийти з новорічного вихору:

1. Починаємо день правильно. Нехай залишки новорічного столу вас не ваблять. На ранок після пізньої вечері рекомендується пропустити сніданок і до 12:00-13:00 пити тільки воду. Далі легкий білковий сніданок (омлет із зеленню).

2. Не впадаємо в крайнощі. Ніяких розвантажень і детоксів 1 січня. Такі перепади повалять організм в ще більший стрес, і він почне запасатися.

3. Зупиняємо негативні процеси переїдання (бродіння, тяжкість). Для цього вранці після підйому і ввечері перед сном випиваємо склянку теплої води з лимоном.

4. Повертаємося в звичний режим прийому їжі і сполучуваності продуктів. Ви вже досить намішали в свята і їли, коли хотіли. Зараз саме час нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту. Додавайте до кожного прийому їжі зелень, це сприяє виведенню токсинів.

Як відновитися після новорічних свят: 9 правил від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Влаштовуємо розвантажувальний день. Через 3-4 дні після застілля детокс піде на користь організму.

6. Підключаємо фізичну активність. Процес виведення токсинів йде через пори, шкіру, з диханням, тому проводите час з користю: лижі, ковзани, прогулянки, ігри з дітьми і т. д.

7. Додаємо банні процедури. Це також прискорює виведення токсинів. Якщо немає можливості сходити в лазню, прийміть гарячу ванну з сіллю.

Як відновитися після новорічних свят: 9 правил від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Відновлюємо водний баланс.

9. Висипатися. Це не означає, що спимо вдень як бабаки, а вночі хоп-хей-ла-ла-лей. Ні. Вчасно лягаємо і раніше встаємо.

Ці прості рекомендації дозволять провести свята в гарному настрої і з мінімальними наслідками для фігури і здоров'я.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як не набрати за новорічні свята.

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