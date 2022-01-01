Як відновитися після новорічних свят: 9 правил від нутриціолога
Хвиля свят починає накривати вже до кінця грудня: корпоративи, святкування, привітання друзів. Цукерки, імбирні печива, мандарини залітають на ура. А 31-го йде важкий десант з олів'є, шубою і фаршированим гусаком. Додайте до цього алкогольну солянку і нічні гуляння.
Чим це загрожує для огранізму і як максимально швидко відновитися після застіль, розповіла в Instagram нутриціолог Світлана Нікітчук.
До кінця довгих вихідних логічні підсумки:
- зайві кілограми
- набряклість
- втрата тонусу
- втома на обличчі і кола під очима
- збитий режим дня
- апатія, дратівливість
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Стійко приймаємо наслідки і починаємо працювати якомога раніше.
Топ-9 правил, щоб вийти з новорічного вихору:
1. Починаємо день правильно. Нехай залишки новорічного столу вас не ваблять. На ранок після пізньої вечері рекомендується пропустити сніданок і до 12:00-13:00 пити тільки воду. Далі легкий білковий сніданок (омлет із зеленню).
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2. Не впадаємо в крайнощі. Ніяких розвантажень і детоксів 1 січня. Такі перепади повалять організм в ще більший стрес, і він почне запасатися.
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3. Зупиняємо негативні процеси переїдання (бродіння, тяжкість). Для цього вранці після підйому і ввечері перед сном випиваємо склянку теплої води з лимоном.
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4. Повертаємося в звичний режим прийому їжі і сполучуваності продуктів. Ви вже досить намішали в свята і їли, коли хотіли. Зараз саме час нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту. Додавайте до кожного прийому їжі зелень, це сприяє виведенню токсинів.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
5. Влаштовуємо розвантажувальний день. Через 3-4 дні після застілля детокс піде на користь організму.
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6. Підключаємо фізичну активність. Процес виведення токсинів йде через пори, шкіру, з диханням, тому проводите час з користю: лижі, ковзани, прогулянки, ігри з дітьми і т. д.
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7. Додаємо банні процедури. Це також прискорює виведення токсинів. Якщо немає можливості сходити в лазню, прийміть гарячу ванну з сіллю.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
8. Відновлюємо водний баланс.
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9. Висипатися. Це не означає, що спимо вдень як бабаки, а вночі хоп-хей-ла-ла-лей. Ні. Вчасно лягаємо і раніше встаємо.
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Ці прості рекомендації дозволять провести свята в гарному настрої і з мінімальними наслідками для фігури і здоров'я.
Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як не набрати за новорічні свята.