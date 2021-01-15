Шкода або користь: дієтолог розкрила правду про йогурти і секретах їх складу

Красиві упаковки на полицях супермаркету з зображенням ягід і фруктів в ніжних молочних "обіймах" - виробники цих йогуртів обіцяють нам насолоду без наслідків для фігури. Легкі, не жирні, такі смачні, здавалося б, одні плюси, чи не так? На це питання відповіла дієтолог Єва Шишова.

Експерт вирішила поговорити про приховану шкоду фруктових покупних йогуртів, адже не все так райдужно, як нам хотілося б. Йогурти давно зайняли міцну нішу в дієтичному харчуванні, і це очевидно, адже інформація про кількість жиру (точніше його відсутність) великими літерами красується на лицьовій стороні цих продуктів

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Тільки чому ж тоді кількість цукру та інших інгредієнтів заховано на зворотний бік упаковки?



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо вам запропонують вибрати між йогуртом і 7 ложками цукру, ви виберете йогурт? Але не багато хто замислюється, що це одне і те ж!

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Зараз більшість йогуртів зберігається більше півроку, і це вже повинно змусити нас задуматися. Фрукти, що входять до складу, найчастіше обробляються речовинами, які використовують при виготовленні промисловості!

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Також до складу йогуртів з наповнювачами входять ароматизатори, крохмаль, глюкозний сироп, загусники та інші інгредієнти, які ніяк, крім як вуглеводної бомбою назвати язик не повертається. Чи потрібно вам таке "легке" задоволення?



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Уважно читайте упаковки, якщо немає можливості зробити йогурт вдома, вибирайте його без наповнювачів і будь-яких смаків – натуральний.

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Лайфхак 1. Змішайте натуральний йогурт з ягідним або фруктовим дитячим пюре і отримаєте натуральний фруктовий йогурт.

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Лайфхак 2. Якщо вищеотриману суміш заморозити, отримаєте супердиедієтичне морозиво.

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