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Без шкоди для фігури: дієтолог розкрила правила здорової вечері

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П'ятниця 23 липня 2021 13:32
Без шкоди для фігури: дієтолог розкрила правила здорової вечері Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)
Автор: Марина Настевич

А що б такого мені з'їсти на ніч, щоб ситно і багато, і щоб без зайвих кілограмів, і без тяжкості в животі, і щоб потім набряків не було? А то приходжу я пізно, протягом дня їсти ніколи, а ввечері нападає жор. Не можу заснути, поки не поїм. Така ситуація знайома дуже багатьом.

Дієтолог Христина Шереметьєва розповіла у себе в Instagram про те, як вечеряти з користю для себе і свого тіла і без шкоди для фігури.

Правила здорової вечері:

Для того, щоб наш організм не вибивався зі свого біологічного ритму і в ньому вчасно вироблялися всі важливі гормони, необхідно вкладатися спати до 23 години. Це ідеальний час для сну з точки зору наших циркадних ритмів.

Так як підшлункова залоза, що регулює роботу шлунково-кишкового тракту і наше травлення, дуже чутлива до циркадних ритмів (світлового дня), вибудовуючи схему свого харчування, ми повинні орієнтуватися на циклічність її роботи. А вона закінчує свою активну діяльність щодня до 21.00! Після 21.00 ферментів і панкреатичного соку для травлення вона виробляє недостатньо, тому їжа буде перетравлюватися вкрай погано і неякісно. Таким чином робимо висновок, робити собі повноцінну вечерю після 21.00 краще не варто.

Якщо ми лягаємо спати о 23 годині, то наша вечеря повинна відбутися не пізніше 19 години вечора. Це проста арифметика. Неважливо, худнете ви зараз, або вже володієте завидною стрункою фігурою. Це правило для всіх, тому що такий розпорядок харчування відповідає нашій фізіології.

Без шкоди для фігури: дієтолог розкрила правила здорової вечері
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Поширена помилка - планувати ранню вечерю о 16-17 годині і більше нічого не їсти до наступного ранку. Така велика перерва вплине на швидкість метаболізму. Організм буде відчувати стрес, недолік поживних речовин і енергії. В організмі починаються процеси катаболізму (саморуйнування), в першу чергу страждають м'язи. Організм починає їх розщеплювати, тому що з них енергія "видобувається" набагато простіше, ніж з жирової тканини. Підсумок - метаболізм знижується, жирова тканина активніше приростає.

Без шкоди для фігури: дієтолог розкрила правила здорової вечеріБез шкоди для фігури: дієтолог розкрила правила здорової вечеріБез шкоди для фігури: дієтолог розкрила правила здорової вечеріБез шкоди для фігури: дієтолог розкрила правила здорової вечері

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Нагадаємо, що раніше Марина Боржемська розповіла, як не зірватися під час схуднення.

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