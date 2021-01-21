Шкідливо або корисно: нутриціолог розповіла всю правду про борщ

Нутриціолог з 10-річним стажем Надя Андрєєва нещодавно перерахувала продукти, які варто прибрати з раціону, тому що вони можуть викликати акне або вугровий висип.

Список продуктів, від яких краще відмовитися, шукайте тут.

Також далеко не всі продукти сумісні один з одним - і принципів роздільного харчування ніхто не відміняв. Наприклад, м'ясо краще їсти з овочами, а не з картоплею.

Виходячи з цього виникло питання: борщ - це шкідливо або корисно? Надя Андрєєва розкрила це питання.

"От уявіть собі дівчину, яка збирається їсти салати і брокколі і через два дні зривається і виявляється перед тарілкою борщу з хлібом...", - такий коментар написала передплатниць під одним з моїх постів. В моїй голові виникло кілька питань:

1. Чому в нашому суспільстві здорове харчування асоціюється тільки з салатом і брокколі?

2. Чому борщ обов'язково повинен бути поганим?

І борщ, і печиво, і хліб можуть впливати на здоров'я як позитивно, так і негативно. Все залежить від того, як приготовлено і з яких продуктів.

Борщ корисний в залежності від того, як його приготувати (фото: pixabay.com)

Є декілька вірних способів зіпсувати борщ, продовжила Надя:

Зварити бульйон на неорганічному м'ясі

Обсмажити цибулю і моркву на рафінованій соняшниковій, соєвій або кукурудзяній олії

Додати в суп пару ложок борошна, щоб було погустіше

Покласти побільше картоплі

Подати з магазинної сметаною з відновленого молока

"Така їжа підтримає будь-які запальні процеси в тілі і навряд чи допоможе поліпшити здоров'я. Але борщ може бути чудовим джерелом вітамінів, клітковини і їжі для наших хороших бактерій.

Я готую борщ пісний або, якщо це зима і хочеться чогось поживного, то на бульйоні з кісток тварин, які паслися на пасовищі. Цей суп містить величезну кількість овочів, крім традиційних цибулі, моркви і буряків. Я додаю:

стебла селери

зелений перець

багато-багато петрушки

кріп

зелену цибулю

різні коріння

білу або коричневу квасолю⠀

Картоплю заміняю коренем селери, який на смак дуже схожий, але грає роль пребіотика. Якщо хочеться зробити борщ більш ситним, можна додати кокосові вершки або йогурт замість сметани.

Готовий суп зверху ще раз щедро посипаю зеленню.

Виходить чудова, зігріваюча, дуже поживна страва. Чому б не включити в здорове меню?", - написала Андрєєва.



Напомним, нутриціолог розповіла, як часто потрібно їсти і в який час дня.