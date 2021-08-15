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Шкодять самопочуттю і здоров'ю: дієтолог назвала 4 погані ранкові звички

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Неділя 15 серпня 2021 08:37
Шкодять самопочуттю і здоров'ю: дієтолог назвала 4 погані ранкові звички Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

У кожного з нас є ранкові звички, у когось вони корисні, у когось ні. Якщо ви хочете жити здоровим життям, то прислухайтеся до порад, які допоможуть вам почувати себе краще.

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова перерахувала в Instagram топ - 4 шкідливі ранкові звички, від яких краще позбутися.

1. Пропускаєте сніданок.

Науково доведено, що людина, яка обов'язково снідає, худне простіше і відчуває себе краще. Більш того, снідаючи, ви знімете ризик захворювань серцево-судинної системи.

2. Бекон на сніданок.

Ви снідає беконом? А ви знали, що бекон збільшує ризик колоректального раку?

Шкодять самопочуттю і здоров'ю: дієтолог назвала 4 погані ранкові звички

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Кава на голодний шлунок.

Якщо ви випиваєте каву до їжі, то це впливає на рівень цукру в крові, на втрату апетиту протягом дня. У деяких людей регулярне вживання кави вранці на порожній шлунок може викликати перепади настрою і СРК.

4. Сік на сніданок.

Ви напевно бачили у фільмах, як на сніданок вживають сік. Але це абсолютно не корисно. Соки містять цукор і фруктові кислоти, які здатні викликати подразнення слизової шлунково-кишкового тракту і коливання глюкози в крові.

Шкодять самопочуттю і здоров'ю: дієтолог назвала 4 погані ранкові звички
Ілюстративне фото (pexels.com)

Відмовтеся від таких звичок і ви помітите результат!

Нагадаємо, раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, яким повинен бути правильний сніданок.

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