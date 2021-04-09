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Для мам в період грудного вигодовування: поради з виживання при тривалих недосипаннях

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 10:08
Для мам в період грудного вигодовування: поради з виживання при тривалих недосипаннях Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Lite

"Як вижити мамі при грудному вигодовуванні" - одне з найбільш частих питань, які задають нурициологу по темі стресу, коли попереду ще рік безсонних ночей.

Про це розповіла фахівець з харчування Надя Андрєєва у своєму Instagram.

"Я прекрасно розумію страх матерів а своє здоров'я та стан на тлі дуже тривалого недосипання. Це моя реальність і реальність величезної кількості жінок", - зізналася спеціалістка.

Вона розповіла, що відлучила Ноа, одного зі своїх синів, від нічних годувань, коли йому було 15 місяців і повністю від ГВ - в 21 місяць.

Для мам в період грудного вигодовування: поради з виживання при тривалих недосипанняхЯк не вигоріти в період грудного вигодовування (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Дуже тривалий час він продовжував прокидався ночами і іноді прокидається досі. Зараз я годую малюка Ітана і попереду ще тривалий час переривчастого сну, так що проблема мені дуже близька", - додала Надя.

Вона написала, що в цей період часу вважає найважливішим, щоб себе не знеструмити і не довести до повної знемоги, правильно розставити пріоритети і зрозуміти, що ви і ваше здоров'я стоїте на першому місці.

"Це важливіше, ніж будь-які досягнення, робота, друзі, хобі, навчання і все інше. Всьому цьому можна приділяти увагу тільки якщо ви себе добре відчуваєте і на це є енергія. Якщо енергії немає, то всю увагу потрібно спрямовувати на те, щоб подбати про себе", - підкреслила Андрєєва.

В цей період достатня кількість елементів турботи про себе протягом дня - найважливіше, хоча це може здатися занадто простим або для когось навпаки нездійсненним.

Як заповнювати енергію мамам при грудному вигодовуванні

  • Прогулянки вдень, особливо на сонці,
  • час на приготування нормальної їжі, яка не викликає запалення і дисбаланс рівня цукру в крові,
  • ранній відхід до сну і підйом тоді, коли ваше тіло відчуває це комфортним - це основа будь-якого графіка в складний життєвий період, коли є нестача сну або велике розумове і фізичне навантаження.

Будь "досягаторські" замашки, виходи вечорами, які змушують вас лягти спати пізно, загалом, будь-яка поведінка, що порушує режим, все це варто відкласти на час, коли ви закінчите грудне вигодовування і почнете спати нормально.

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