Випадання волосся і втома: лікар назвала можливі ознаки проблем зі щитовидкою

Тому зниження або надмірне підвищення її активності стає причиною поганого функціонування інших органів і порушення всіх видів обміну речовин, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Найголовніша функція щитовидної залози - виробництво тиреоїдних гормонів, для виробництва і адекватного перетворення яких потрібні йод, залізо, цинк, мідь, вітамін А.

Якщо накриває втома (фото: pexels.com)

При зниженні вироблення гормонів розвивається гіпотиреоз. При збільшенні синтезу Т3 і / або Т4 діагностують гіпертиреоз, або тиреотоксикоз.⠀

Нерідко захворювання щитовидної залози розвиваються після перенесеної вірусної інфекції. Природні процеси старіння також можуть стати однією з причин порушення її роботи.

Ознаки того, що щитовидна залоза, можливо, не в порядку:

загальна слабкість, втома

випадання волосся на голові, кінчиків брів

сухість і лущення шкіри, особливо в області ліктів, п'ят і колін

нігті ламкі і погано ростуть

мерзлякуватість навіть в теплу пору року

схильність до частих ГРВІ

зниження температури тіла 36,0-36,3

труднощі з концентрацією уваги, уповільнена мова

відбитки зубів по краях язика

ранкові набряки обличчя

осиплість голосу

зниження лібідо

помірний набір ваги, який неможливо регулювати ні харчуванням, ні спортом

порушення менструального циклу

труднощі з засипанням і / або часті пробудження

періодичні болі в суглобах різної локалізації

В організмі практично не існує обмінних і енергетичних процесів, в яких не беруть участь гормони щитовидної залози.

Не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря, якщо запідозрили, що зі щитовидкою не все в порядку.