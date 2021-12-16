Випадання волосся і втома: лікар назвала можливі ознаки проблем зі щитовидкою
Щитовидна залоза тісно пов'язана з найважливішими системами організму: серцево-судинною, нервовою, репродуктивною, шлунково-кишковим трактом.
Тому зниження або надмірне підвищення її активності стає причиною поганого функціонування інших органів і порушення всіх видів обміну речовин, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Найголовніша функція щитовидної залози - виробництво тиреоїдних гормонів, для виробництва і адекватного перетворення яких потрібні йод, залізо, цинк, мідь, вітамін А.
Якщо накриває втома (фото: pexels.com)
При зниженні вироблення гормонів розвивається гіпотиреоз. При збільшенні синтезу Т3 і / або Т4 діагностують гіпертиреоз, або тиреотоксикоз.⠀
Нерідко захворювання щитовидної залози розвиваються після перенесеної вірусної інфекції. Природні процеси старіння також можуть стати однією з причин порушення її роботи.
Ознаки того, що щитовидна залоза, можливо, не в порядку:
- загальна слабкість, втома
- випадання волосся на голові, кінчиків брів
- сухість і лущення шкіри, особливо в області ліктів, п'ят і колін
- нігті ламкі і погано ростуть
- мерзлякуватість навіть в теплу пору року
- схильність до частих ГРВІ
- зниження температури тіла 36,0-36,3
- труднощі з концентрацією уваги, уповільнена мова
- відбитки зубів по краях язика
- ранкові набряки обличчя
- осиплість голосу
- зниження лібідо
- помірний набір ваги, який неможливо регулювати ні харчуванням, ні спортом
- порушення менструального циклу
- труднощі з засипанням і / або часті пробудження
- періодичні болі в суглобах різної локалізації
В організмі практично не існує обмінних і енергетичних процесів, в яких не беруть участь гормони щитовидної залози.
Не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря, якщо запідозрили, що зі щитовидкою не все в порядку.
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