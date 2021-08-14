Не випічка або мюслі: дієтолог розповіла, яким повинен бути правильний сніданок

Ранок - основний час для очищення кишечника, виведення токсичних метаболітів разом зі стулом. Сніданок повинен сприяти сорбції ендотоксинів і стимулювати перистальтику. Тому так важливо правильно вибрати, чим же поласувати вранці.

Лікар-дієтолог Тіана Фіалкова розповіла у своєму Instagram , яким повинен бути правильний сніданок, а також, що буде не кращим варіантом для ранкової трапези.

Вранці натщесерце максимально активно відбувається всмоктування нутрієнтів. Важливо цінувати цей момент і включати на сніданок самі поживні продукти (можливо, конкретно для вашого організму виходячи з досліджень).

Яким не повинен бути сніданок:

з швидкими "порожніми" вуглеводами : мюслі, каші швидкого приготування, солодощі та випічка. Такий сніданок не має поживної цінності по нутрієнтам + перевантажує підшлункову.

: мюслі, каші швидкого приготування, солодощі та випічка. Такий сніданок не має поживної цінності по нутрієнтам + перевантажує підшлункову. з важкими тваринними продуктами і насиченими тваринними жирами: м'ясо, субпродукти, лосось, сир, сири, яйця, зварені круто, вершкове масло і ДХІ, сало. Такий сніданок не підходить тим, хто має порушення в фазах детоксикації і працює на відновлення роботи печінки, жовчовивідних шляхів, кишечника і лімфосистеми.

м'ясо, субпродукти, лосось, сир, сири, яйця, зварені круто, вершкове масло і ДХІ, сало. Такий сніданок не підходить тим, хто має порушення в фазах детоксикації і працює на відновлення роботи печінки, жовчовивідних шляхів, кишечника і лімфосистеми. дуже солодкий, з високим ГІ, але ніби як із здорових продуктів: смузі з фруктів і сухофруктів, сир або йогурт з медом/джемом і ягодами, вівсянка з фруктами, солодкі фрукти (виноград, кавун, диня і тп). Такий сніданок перевантажує підшлункову, дає поганий старт для вуглеводного обміну, буде провокувати гіпоглікемію протягом дня і тягу до солодкого.

Варіанти здорового сніданку:

Каші тривалого приготування + сирі/термооброблені овочі, зелень, спеції, сіль, рослинна олія на вибір, насіння, горіхи.

кіноа + відварний буряк + волоські горіхи + свіжа зелень на вибір.

запечений гарбуз + пшоно + кедрові горіхи + свіжа зелень на вибір.

солона вівсяна каша + салат "метелка"



Очищаючі та поживні смузі з низьким ГІ. Підходять тим, хто працює над фазами детоксикації. Може бути єдиним сніданком або аперитивом перед більш щільним сніданком.

авокадо, лайм, огірок, шпинат, проростки маша, зелене яблуко, насіння Чіа.

кейл, банан, проростки гречки, ківі, насіння льону.

ягоди, натуральне горіхове молоко, веган протеїн / лущене насіння конопель.

тепла лляна каша на рослинному молоці з ягодами і суперфудами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ще варіанти:

Ілюстративне фото (instagram.com/tiana_fialkova)