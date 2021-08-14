Не випічка або мюслі: дієтолог розповіла, яким повинен бути правильний сніданок
Ранок - основний час для очищення кишечника, виведення токсичних метаболітів разом зі стулом. Сніданок повинен сприяти сорбції ендотоксинів і стимулювати перистальтику. Тому так важливо правильно вибрати, чим же поласувати вранці.
Лікар-дієтолог Тіана Фіалкова розповіла у своєму Instagram, яким повинен бути правильний сніданок, а також, що буде не кращим варіантом для ранкової трапези.
Вранці натщесерце максимально активно відбувається всмоктування нутрієнтів. Важливо цінувати цей момент і включати на сніданок самі поживні продукти (можливо, конкретно для вашого організму виходячи з досліджень).
Яким не повинен бути сніданок:
- з швидкими "порожніми" вуглеводами: мюслі, каші швидкого приготування, солодощі та випічка. Такий сніданок не має поживної цінності по нутрієнтам + перевантажує підшлункову.
- з важкими тваринними продуктами і насиченими тваринними жирами: м'ясо, субпродукти, лосось, сир, сири, яйця, зварені круто, вершкове масло і ДХІ, сало. Такий сніданок не підходить тим, хто має порушення в фазах детоксикації і працює на відновлення роботи печінки, жовчовивідних шляхів, кишечника і лімфосистеми.
- дуже солодкий, з високим ГІ, але ніби як із здорових продуктів: смузі з фруктів і сухофруктів, сир або йогурт з медом/джемом і ягодами, вівсянка з фруктами, солодкі фрукти (виноград, кавун, диня і тп). Такий сніданок перевантажує підшлункову, дає поганий старт для вуглеводного обміну, буде провокувати гіпоглікемію протягом дня і тягу до солодкого.
Варіанти здорового сніданку:
Каші тривалого приготування + сирі/термооброблені овочі, зелень, спеції, сіль, рослинна олія на вибір, насіння, горіхи.
- кіноа + відварний буряк + волоські горіхи + свіжа зелень на вибір.
- запечений гарбуз + пшоно + кедрові горіхи + свіжа зелень на вибір.
- солона вівсяна каша + салат "метелка"
Очищаючі та поживні смузі з низьким ГІ. Підходять тим, хто працює над фазами детоксикації. Може бути єдиним сніданком або аперитивом перед більш щільним сніданком.
- авокадо, лайм, огірок, шпинат, проростки маша, зелене яблуко, насіння Чіа.
- кейл, банан, проростки гречки, ківі, насіння льону.
- ягоди, натуральне горіхове молоко, веган протеїн / лущене насіння конопель.
- тепла лляна каша на рослинному молоці з ягодами і суперфудами
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ще варіанти:
Ілюстративне фото (instagram.com/tiana_fialkova)
Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як правильно заморожувати фрукти і овочі, щоб зберегти їх смак і користь.