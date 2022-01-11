Як "вижити" в гостях, якщо ти на дієті: дієтолог запропонувала варіанти рішень

Що ж робити, якщо Вас запросили в гості? Не їхати зовсім, щоб правильно харчуватися далі? Або взяти з собою правильне харчування? Може образити хозяев, і не їсти зовсім?

Найголовніше правило - не ставати соціальним ізгоєм і не відмовлятися від запрошень.

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Ми повинні розуміти, у всьому повинен бути баланс. Кількість зайвих калорій, з'їдених вами за обіднім столом, виявляється прямо пропорційно числу учасників трапези. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Кейс Вестерн (Огайо, США).

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Дуже часто ми говоримо собі:"ось в свята розслаблюся, а після...". Але такі фрази і ситуації входять в звичку і вже вдома ми забуваємо про усвідомленість і їмо все підряд.

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Давай подивимося, скільки у нас є варіантів і виберемо те, що для нас прийнятно:



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ми їмо в гості і за допомогою сили волі тримаємо себе в руках.

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Вибираємо місце зустрічі - самостійно. Це дозволить Вам, наприклад, вибрати ресторан, в якому буде в меню, щось що Вам можна: овочеві салати, страви на грилі і т. д.

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Ми беремо в гості свою їжу. В цьому немає нічого ганебного. Але тут важливо зрозуміти один тонкий момент: якщо ми беремо з собою свою їжу, то вона повинна бути максимально смачною! Необхідно знайти пару святкових, дієтичних рецептів і приготувати їх. Плюс висока ймовірність, що ваші страви будуть передовими за столом.

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Ми приїжджаємо в гості і як всі насолоджуємося стравами, які стоять на столі. Тільки обходимо стороною найшкідливіші продукти (наприклад, смажене або майонезний салат) і добре пережовуємо їжу.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви розумно дотримуєтеся розробленої системи харчування, то навіть якщо з'їсте в цей день трохи більше, то організм використовує надлишки для відновлення, а не почне запасати в жири. Зрештою, зустріч - це лише привід зібратися всім разом і обмінятися новинами, відзначити приємну подію. І головне тут - не їжа, а емоції.

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Ось на цьому і зосередьтеся. Частіше відкладайте столові прилади і більше приділяйте увагу підтримці бесіди. І все буде добре.