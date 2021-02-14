Сніданок, обід і вечеря: нутриціолог дала просте і корисне меню для зайнятих

Нутриціолог Надя Андрєєва розповіла, що їсти тим, хто вічно зайнятий і не може витрачати багато часу на приготування.

У своєму мікроблозі в Instagram вона дала докладне меню для зайнятих людей.

"Сучасний ритм життя з численними завданнями, бажанням бути і турботливою мамою, і красивою, доглянутою дружиною, а також, обов'язковим працівником і багато чого іншого може зовсім не залишити часу для приготування смачних і різноманітних страв. А як ми знаємо, саме повноцінне, збалансоване харчування - фундамент нашого здоров'я і енергії", - розповіла Надя і дала меню для тих, кому ніколи.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Вона також звернула увагу, що це приблизний розрахунок білків, жирів, вуглеводів і калорій, бо ж багато чого залежить від вашої фізичної активності, віку і стану здоров'я.

"Денної розрахунок БЖУ:

Білки 95 гр

Вуглеводи 109 гр

Жири 90 гр

Калорії 1790 ккал

Сніданок:

Тушковані овочі з ікрою і яйцем:

Потушкуйте кабачок/цукіні, жменя червоної капусти, помідор (посоліть, при подачі полийте лимонним соком, оливковою олією)

+ 4 ст. л. запечених коренеплодів (буряк / морква / редька / пастернак / батат)

+ Жменю гарбузового насіння або 1/2 авокадо

+ Ікра лосося

+ Яйце

Білки 26 гр

Вуглеводи 38 гр

Жири 35 гр

Обід

Риба з овочами:

Запечена риба (сібас, лосось)

+ Овочевий салат з оливковою олією

+ 4 ст. л. відварного кіноа або зеленої гречки

+ Посипте кінзою, петрушкою, кропом

Білки 44 гр

Вуглеводи 33 гр

Жири 22 гр

Перекус

Чашка темних ягід (у т. ч. лохина, чорна смородина) з кокосовими / коров'ячими вершками (якщо немає чутливості до молочних продуктів) і 1-3 ст. л. насіння чіа

Білки 6 гр

Вуглеводи 10 гр

Жири 10 гр

Вечеря

Запечений нут і овочі:

2 жмені припущених або сирих овочів (кабачки, брокколі, цвітна капуста, листя салату рукола) з оливковою олією, сіллю і лимонним соком

+ Запечений нут (відваріть попередньо замочений нут, трохи запечіть в духовці зі спеціями) - можна зробити заздалегідь і на кілька разів

+ Жменю розмоченого мигдалю або фісташок

Білки 19 гр

Вуглеводи 28 гр

Жири 23 гр